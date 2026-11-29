En una urna se pueden depositar la ideología, la militancia y el pensamiento individuales, pero nunca el presente y futuro colectivos de un pueblo en su conjunto para que el ganador electoral de turno haga con los votos recibidos un ejercicio político de partidismo. Siempre quedan los mecanismos tradicionales de la democracia para evitar el abuso del poder, esto es, la separación de poderes, el cumplimiento de la Constitución, el estado de derecho o unas nuevas elecciones frente al sometimiento colectivo.

En una urna se pueden depositar la memoria y desmemoria del pasado, pero jamás el secuestro de las libertades presentes y la imposición doctrinaria de una opción política única sobre las demás como instauración hegemónica o salvación patriótica. Siempre existen la alternancia o la confirmación como recursos de autodefensa social ante la arbitrariedad del engaño masivo y la malversación impositiva de las minorías frente a las mayorías o de las mayorías sobre las minorías.

En una urna se pueden votar continuidad o cambio, pero en modo alguno retroceso como fórmula de acceso o preservación de poder político. Siempre hay una solución para el bien común y el interés general ante las tentaciones humanas y personalistas de traicionar el mandato electoral.

En una urna se pueden introducir las papeletas de premio, castigo, orgullo, humildad, odio, rencor, simpatías o amor, pero es desaconsejable votar contra los propios principios y valores de la democracia descartando la pluralidad, la tolerancia y la alternancia como garantes de regeneración. Siempre nos quedarán los derechos del prójimo, de quien no piensa igual, como límite para salvaguardar la concordia, la convivencia, la igualdad, el bienestar y la dignidad de todos.

Lo que más importa en una jornada electoral no es únicamente la celebración de una votación pacífica y libre, sin incidentes, sin sospechas y con garantías legales de limpieza. Lo que más importa es que después se haga un buen uso del sufragio universal y personal en la democracia representativa para elegir cargos públicos que legislen y gobiernen en beneficio colectivo, siempre con respeto a la Ley y a quienes te han votado o no lo han hecho.

España celebra este 29N elecciones generales, y los españoles están deseando que la normalidad democrática nos permita seguir progresando como país y como nación. El progreso es una obligación ineludible de todas las opciones que se presentan a las elecciones a izquierdas y derechas, porque supone que la política es la toma de decisiones y la distribución de recursos para mejorar la vida de la ciudadanía. Esa es la verdadera razón de ser de la democracia, para muchos el sistema menos malo de todos cuantos permiten organizar las sociedades del mundo en torno a la idea de que el verdadero poder reside en los pueblos.

Lo que más importa es que después se haga un buen uso del sufragio universal y personal en la democracia

La urna no sólo sirve para depositar votos en jornadas tan señaladas como la de este domingo de noviembre, sino que en su interior se introducen la confianza y la encomienda de los ciudadanos para que la sociedad se vea legítimamente representada en las instituciones por personas cualificadas, competentes y honestas elegidas en su nombre de forma temporal y periódica.

La urna nunca puede ser un medio para lograr el poder y después si te he visto no me acuerdo. La urna es el establecimiento de un contrato entre los políticos y los ciudadanos para cumplir programas y promesas sin traicionar el voto ni servirse del mismo para otros fines. La urna no es el fin que justifica los medios, sino el medio que justifica una gobernanza con obligaciones y derechos para el logro noble de mejorar como sociedad y como país.

La urna no es una caja de plástico o metacrilato con fecha de caducidad al fin del recuento, sino la transparencia de una gestión eficaz durante cuatro años que garantice el buen uso de nuestros impuestos en beneficio igualitario de la sanidad, la educación, la vivienda, la justicia, la legalidad y el civismo. La urna no convierte los votos en papel mojado, sino que exige la ética como freno a los excesos y la aplicación de la moralidad en la ejecución de la Legislatura.

Ha llegado la hora de las urnas tras una campaña electoral de tres años y medio. Toca poner en la balanza lo bueno y lo malo de unos y de otros para depositar con conciencia el voto democrático. Salga lo que salga del 29N, conviene no olvidar que los ciudadanos son los dueños verdaderos de la democracia y del poder.

No solo lo debe tener presente el electorado, sino que no lo deben olvidar quienes tengan la responsabilidad de gobernar España en los próximos cuatro años tanto si hay cambio como si no lo hay.

Se trata de que el Estado se fortalezca como organización soberana de un territorio y de la población española conforme a la Constitución, cuyo aniversario celebramos dentro de una semana. Lo que prima es que las instituciones que representan a los españoles sean justas y garanticen el orden jurídico y la igualdad de todos los españoles sean cuales sean sus inclinaciones, independientemente del signo de su voto. España vota este 29N tras reflexionar. España en una urna.

El Estado tiene un jefe

El rey Felipe VI. | La Región

El rey Felipe VI no ha detenido su actividad como jefe del Estado en la última semana de campaña, aunque la ha rebajado. Fiel a la debida neutralidad que le otorga la Constitución española, el monarca ha tenido actos en la Mutua Madrileña, en la universidad Francisco de Vitoria, en la base aérea de Torrejón o en la Zarzuela con el presidente de Austria. En el balance de Legislatura de la Casa Real, Felipe VI ha demostrado su talla como máxima autoridad del Estado y como ser humano, con especial relevancia social en las tragedias de la dana, Adamuz y Urda. La templanza de la Corona ejerce un efecto saludable y esperanzador en la democracia española, a mayor altura de las grandes monarquías europeas. Suceda lo que suceda este 29N, queda claro que el Estado tiene jefe, y ese no es otro que Felipe VI. La Constitución de 1978 establece que la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria. Es decir, que el Estado tiene jefe, porque simboliza su unidad y permanencia y porque ejerce funciones arbitrales y moderadoras dentro de la democracia española.

Nadal, for President

Rafa Nadal. | La Región

El movimiento del Real Madrid elevando a Rafa Nadal de socio de honor a miembro de la Junta Directiva del equipo blanco, es una maniobra inteligente de Florentino Pérez apostando a caballo ganador. De todos es conocido el madridismo de quien aún es máxima estrella del tenis español. Y como se suele decir, con Rafa se cumple lo de “Nadal for president” del Real Madrid, de forma que esta designación tapona cualquier maniobra ajena que desestabilice el club. Esta semana de Copa Davis con Carlos Alcaraz tras ganar el torneo de maestros que ni siquiera Nadal tenía, nos devuelve a la grandeza deportiva de España. En el listado de hazañas, anotamos también junto al legendario Nadal y su sucesor Alcaraz, el nombre de Marc Márquez, que logró su octavo campeonato del mundo en moto GP y el décimo de su carrera. Márquez dice que se retira aunque ambiciona el récord de Agostini con 15 títulos mundiales y Alcaraz seguirá jugando. En definitiva, Nadal para presidente del Real Madrid, y Alcaraz y Márquez para seguir paseando el deporte español por el mundo.