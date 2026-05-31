La Reina Letizia alerta del riesgo del Vaper y reclama más educación sanitaria

La reina Letizia se une a la Asociación Española Contra el Cáncer en la lucha contra el tabaco.

El Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo desde 1987, vuelve a poner el foco en una de las principales amenazas evitables para la salud pública: el consumo de tabaco y sus nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos o vapeadores.

La jornada, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca concienciar sobre los efectos del tabaquismo, las estrategias de la industria del tabaco y las herramientas disponibles para reducir su impacto en la población, especialmente entre los más jóvenes.

La advertencia de la Reina Letizia

Los días previos a esta jornada, la Reina Letizia ha lanzado un mensaje centrado en los riesgos de los productos emergentes de nicotina, como vapeadores, shishas o cigarrillos electrónicos.

La Reina ha advertido de que estos dispositivos “no son inocuos” y ha subrayado que están especialmente dirigidos a población joven, que percibe un menor riesgo en su consumo.

También ha insistido en una idea clave: “la moda pasa, pero la mala salud puede ser irreversible”, en referencia al atractivo social de estos productos entre adolescentes y jóvenes.

Educación en salud como herramienta de prevención

Letizia ha defendido la necesidad de reforzar la llamada alfabetización en salud, es decir, la educación para comprender el funcionamiento del cuerpo, los riesgos de determinados hábitos y la toma de decisiones informadas.

En su intervención, ha apelado a fomentar una mayor conciencia sanitaria desde edades tempranas como medida clave para frenar el consumo de tabaco y derivados.

Un problema global con millones de víctimas

Según los datos recordados en esta edición, el tabaco causa alrededor de siete millones de muertes al año en el mundo, a las que se suma más de un millón de fallecimientos por exposición al humo ajeno. En España, la cifra ronda las 52.000 muertes anuales.

La OMS insiste en que el tabaquismo continúa siendo la principal epidemia prevenible a nivel sanitario y que el auge de nuevos dispositivos de nicotina está generando una preocupación creciente entre los expertos.

Un reto sanitario en evolución

Los expertos participantes en la jornada coinciden en que el reto actual ya no se limita al tabaco tradicional, sino que se extiende a una nueva generación de productos de nicotina cuya seguridad a largo plazo aún no está completamente establecida.

En este contexto, la OMS y las entidades sanitarias presentes han reclamado una regulación más estricta y campañas de prevención específicas para adolescentes.

El Día Mundial Sin Tabaco vuelve así a situar en el centro del debate la misma idea de fondo: reducir el consumo de nicotina sigue siendo una de las herramientas más eficaces para salvar vidas.