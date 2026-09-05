Un riñón de cerdo mantiene con vida a un hombre 271 días

La escasez crítica de órganos disponibles obliga a miles de personas con enfermedad renal terminal a depender de la diálisis durante largos meses o incluso años. Aunque la diálisis constituye un tratamiento vital que logra mantener con vida a los pacientes, dista mucho de ofrecer la calidad de vida y las ventajas metabólicas de un trasplante exitoso. Ante esta problemática, los xenotrasplantes (la utilización de órganos provenientes de animales modificados genéticamente para asegurar su compatibilidad con el organismo humano) emerge como una de las alternativas más prometedoras de la medicina moderna.

Un avance histórico en este ámbito fue reportado por investigadores del reconocido centro Mass General Brigham (Estados Unidos). En un artículo recientemente publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, el equipo médico detalla la experiencia del paciente Tim Andrews, marcando un hito sin precedentes en la medicina reconstructiva y de trasplantes.

En enero de 2025, Andrews, de 66 años, recibió un riñón de cerdo genéticamente editado. El órgano mostró una respuesta excepcional al comenzar a funcionar desde el primer día de la intervención. Gracias a esta cirugía, el paciente logró vivir exitosamente durante 271 días sin necesidad de recurrir a la diálisis. Finalmente, en enero de 2026, Andrews culminó su proceso al recibir un riñón humano procedente de un donante. Su caso no solo representa la supervivencia más prolongada sin diálisis registrada en un ser humano vivo tras un xenotrasplante renal porcino, sino también la primera transición documentada con éxito desde un xenoinjerto hacia un órgano humano definitivo.

La mejor alternativa

“La escasez de órganos es la mayor crisis que enfrentamos actualmente en el campo de los trasplantes”, enfatiza el doctor Leonardo Riella, autor principal del estudio. El especialista argumenta que el trasplante es indudablemente la mejor alternativa terapéutica para la insuficiencia renal, pero la falta de donantes impide ofrecer una respuesta oportuna a los pacientes.

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Según plantea el doctor Riella, el xenotrasplante puede ofrecer una solución escalonada ante esta deficiencia. En una primera fase, funcionaría como un “puente” biológico que permita a las personas abandonar la diálisis mientras aguardan la disponibilidad de un riñón humano compatible. A largo plazo, una vez que la investigación demuestre su completa seguridad y durabilidad, podría consolidarse como una terapia definitiva por derecho propio.

El primer trasplante de un riñón porcino a un receptor humano vivo se realizó en 2024 en el mismo hospital; en esa oportunidad, el paciente sobrevivió 52 días antes de fallecer por complicaciones cardíacas ajenas al injerto. Hasta la publicación del caso de Andrews, ningún estudio había logrado documentar una supervivencia superior a los dos meses, ni había demostrado la viabilidad de usar el procedimiento como puente hacia un trasplante convencional. Andrews recibió el órgano bajo un permiso de acceso ampliado de la FDA y permaneció bajo rigurosa monitorización para evaluar la función renal, prevenir el rechazo y descartar transmisiones infecciosas.