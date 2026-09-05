l rosario de ciudadanos encaminados hacia la plaza de María para manifestarse a favor de Ceuta e insultar al presidente Sánchez pasó por delante del garito del tabernero ilustrado y la tienda del leído comerciante coruñés dejando un cuerpo diferente. Son colegas desde hace cinco décadas, compartieron cole de curas, libros de Antonio Gramsci, apostolado de Pablo Iglesias y levantan la trapa a diario en la misma calle, pero no comparten desencanto ni hablan ya de política.

"Me asomé a poner la oreja y la gente iba diciendo que no se puede consentir el golpe de Estado de Sánchez. ¿Pero cómo pueden creer eso? El cantazo es el asedio judicial y policial". El leído comerciante ha salido al paso con ganas de soltar su preocupación: "Si hubo peña que increpó a Alfonso Rueda". El tabernero ilustrado habla por el móvil en la esquina, pero hace tiempo que los dos colegas evitan rasparse con la política. "Allí tienes otra versión", bromea al despedirse.

Sánchez dejó pasar el efecto de anular vacaciones y después gimoteó por su derecho al descanso en la entrevista de Aimar Bretos en la Ser mientras policía y benemérita suspendían turnos

El tabernero ilustrado espera por el palique pero no tiene cara de birras. Se le ocurrió cacarear en la barra que había motivos más que suficientes para asistir a la convocatoria a favor de Ceuta, independientemente del manoseo electoral del PP y de compartir espacio con ultras nostálgicos, y la clientela se revolvió. "¿Te puedes creer que me cancelan en mi propio bar?". Costó comprender el argot de podcast hasta soltó el resto de su angustia. "Mis amigos me han puesto a caldo por decir que Sánchez la ha cagado. "¿No íbamos a las manifestaciones contra Rajoy? Ahora dicen que lo que viene es peor y tragan. Se puede decir que hay "lawfare" y criticar a Sánchez. Soy el presidente y me planto en Ceuta el primer día y no me muevo hasta resolverlo". Y estas dos pasadas de Falcon en turno de mañana y tarde no serían criticadas. O sí. Pero Sánchez dejó pasar el efecto de anular vacaciones y después gimoteó por su derecho al descanso en la entrevista de Aimar Bretos en la Ser mientras policía y benemérita suspendían turnos. La imagen es de fuelle picado pero una marmitera socialista que la tarde de playa situó a esta altura del folio corrige la impresión: "Estás muy equivocado, está como nunca; es como en la series de Netflix, piensas que está muerto y siempre vuelve". Política para creyentes.