Roban el Tesoro de Villena, uno de los mayores tesoros de la Edad del Bronce en Europa

Imagen de archivo del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más importantes de la Edad del Bronce en Europa.

El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, ha sido robado durante la madrugada de este jueves del Museo de Villena (MUVI), en Alicante. La Guardia Civil y la Policía Judicial investigan el asalto, cuyo alcance exacto todavía está siendo evaluado.

Los autores accedieron al museo por uno de sus laterales, tras arrancar y reventar uno de los ventanales. El robo se produjo en apenas unos minutos, alrededor de las cinco de la madrugada. La alarma del museo se activó a las 5:16 horas y los investigadores trabajan ya en el interior del edificio para recopilar huellas, imágenes de las cámaras de seguridad y otros indicios que permitan identificar a los responsables.

El recinto permanece acordonado mientras los agentes reconstruyen la secuencia del asalto.

Un robo aparentemente planificado

Las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse de una acción minuciosamente preparada. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los autores hubieran provocado poco antes una falsa alarma en el polideportivo municipal, situado en otra zona de Villena, con el objetivo de desviar la atención de los cuerpos de seguridad.

Según la información publicada por medios locales, la alarma del polideportivo habría saltado a las 5:16 horas y los ladrones habrían accedido al museo unos minutos después. A las 5:24 horas ya habrían abandonado el edificio.

Los investigadores no descartan que detrás del golpe se encuentre una banda especializada en el robo de patrimonio histórico e incluso se estudia la posibilidad de que las piezas hubieran sido sustraídas por encargo.

66 piezas y casi diez kilos de patrimonio

El conjunto sustraído está fechado hacia el año 1.000 antes de Cristo y está compuesto por piezas de oro, plata, hierro y ámbar. El tesoro reúne 66 piezas originales, con un peso aproximado de diez kilos.

Entre ellas destacan 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas de oro, además de tres botellas de plata y otras piezas elaboradas con combinaciones de ámbar, oro y hierro.

Su importancia histórica es extraordinaria. Los especialistas lo consideran uno de los conjuntos de vajilla áurea más relevantes de la Edad del Bronce, comparable a los tesoros encontrados en las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

El tesoro fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. Las piezas aparecieron ocultas dentro de una vasija enterrada en el lecho de una rambla del término municipal de Villena.

Desde entonces se convirtió en uno de los principales símbolos de la ciudad y del museo. Hasta la inauguración del actual MUVI, hace dos años, Villena exhibía una réplica mientras las piezas originales permanecían protegidas.

Ahora, la Guardia Civil trata de localizar el conjunto y determinar quién está detrás de uno de los robos de patrimonio arqueológico más graves de los últimos años en España.