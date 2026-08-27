Condenado un informático ourensano a 60 años por robar fotos íntimas y abusar de una amiga

Un ourensano de 38 años fue condenado por aprovechar sus conocimientos de informática para hacerse con fotos íntimas de sus clientes, incluso algunas imágenes mostraban actos sexuales.

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre en el puesto de Sant Antoni (Ibiza) que informaba de que había comprado unos ordenadores a un amigo y en una carpeta había imágenes y vídeos de gente conocida. El denunciante contactó con una de ellas para ver si era contenido publicado en redes sociales, pero esta le dijo que era privado.

Los agentes analizaron los equipos, encontrando un entramado informático con subcarpetas muy organizadas y escondidas con nombres de mujeres además de pornografía infantil. Al respecto, concluyeron que la complejidad de las rutas es indicativa de la intención de esconder el material.

Los más de 10 clientes perjudicados indicaron en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Baleares, que entregaron sus equipos para reparaciones y no le dieron permiso para que se apoderase de sus fotos o vídeos.

Preguntados sobre cómo se sentían por esta situación, todos fueron en la misma línea: traición, vulnerabilidad, estafa, enfado… Incluso una de ellas, compañera de trabajo del acusado, señaló que le afectó bastante porque confiaba en él y violó su intimidad.

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Las pesquisas permitieron también descubrir un abuso llevado a cabo por el acusado. Uno de los vídeos encontrados lo mostraba abusando sexualmente de una amiga. Sucedió en la casa de él, un día que ella se quedó a dormir. Las imágenes revelan que, mientras la víctima estaba dormida, el acusado le subió la camiseta, le apartó la braga y le realizó tocamientos.

Un médico forense explicó que la mujer fue víctima de abuso sexual no siendo consciente cuando se producía. Él lo negó, dijo que no le parecía su amiga la de las imágenes y aseguró que nunca la agredió sexualmente. Sin embargo, la víctima se reconoció en el vídeo y afirmó que esto le acompañará el resto de su vida.

Pornografía infantil

Los archivos también contenían imágenes de pornografía infantil. Un material que, según la sentencia, el acusado poseía para “satisfacer sus estímulos sexuales”. Un delito por el que la Audiencia Provincial de Baleares lo condena a un año de prisión.

A esto hay que sumar 15 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de abuso sexual, por lo que la pena total es de 60 años y seis meses de cárcel. Además, le imponen el pago de 42.000 euros en concepto de indemnizaciones.