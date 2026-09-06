Más allá de la ropa: 6 libros para entender la moda

Hay libros de moda que hablan de diseñadores, desfiles y grandes nombres de la industria. Y después están aquellos que utilizan la moda como punto de partida para explicar algo mucho más amplio. Libros que hablan de cómo construimos nuestra identidad, de por qué consideramos algo bello o vulgar, de la relación que tenemos con nuestro armario o de la manera en la que una imagen puede cambiar nuestra percepción. Para quienes quieren entender la moda más allá de las tendencias, esta selección es una pequeña biblioteca de referencias.

Empezamos por #GIRLBOSS, de Sophia Amoruso, un título que convirtió la historia personal de su autora en una de las narrativas empresariales más reconocibles de la era digital. A través de su experiencia creando Nasty Gal, Amoruso habla de emprendimiento, intuición, ambición y de la construcción de una marca desde prácticamente cero. Más allá de la moda, es también el retrato de un momento en el que internet comenzó a transformar las reglas del negocio y la figura de la emprendedora adquirió una nueva dimensión.

Mal gusto, de Nathalie Olah, propone una mirada mucho más incómoda. La autora cuestiona la idea de que el gusto sea algo universal y analiza cómo nuestras preferencias estéticas están atravesadas por cuestiones de clase, educación, dinero y poder. Una lectura especialmente interesante para quienes trabajan con imagen porque obliga a preguntarse quién establece qué es elegante, qué es vulgar y por qué determinadas estéticas terminan adquiriendo mayor legitimidad que otras.

La psicología entra en escena con Big Dress Energy, de Shakaila Forbes-Bell. La autora, especialista en psicología de la moda, explora la relación entre nuestra ropa y nuestro comportamiento: cómo vestirnos de una determinada manera puede modificar nuestra confianza, nuestro estado de ánimo e incluso la percepción que tenemos de nosotros mismos. Una aproximación fascinante a eso que conocemos como enclothed cognition: la influencia psicológica que puede ejercer aquello que llevamos puesto.

Más íntimo y aparentemente cotidiano es Agua y jabón, de Marta D. Riezu. Un libro que reivindica la capacidad de encontrar belleza en lo sencillo y que convierte objetos, lugares, personas y pequeñas elecciones cotidianas en materia de reflexión. Riezu escribe sobre el gusto sin necesidad de convertirlo en una prescripción y construye una idea de elegancia mucho más relacionada con la sensibilidad que con el lujo.

Para entender a uno de los grandes diseñadores de las últimas décadas, Marc by Sofia resulta imprescindible. El libro que acompaña al documental de Sofia Coppola sobre Marc Jacobs recorre su trayectoria a través de conversaciones, fotografías y material de archivo. Pero su verdadero interés está en mostrar el proceso creativo desde dentro: las obsesiones, las referencias, las dudas y las personas que forman parte del universo de Jacobs. Es también un retrato de la amistad entre dos creadores que llevan décadas observándose y acompañándose.

Y si hablamos de quienes construyen la imagen de la moda, pocas figuras resultan tan importantes como Grace Coddington. En sus memorias, la legendaria editora recorre su trayectoria desde sus comienzos como modelo hasta convertirse en una de las grandes responsables creativas de Vogue. Su historia permite entender todo aquello que sucede antes de que una fotografía llegue a una revista: la elección del fotógrafo, el casting, la localización, el estilismo, la narrativa y, sobre todo, la capacidad de una imagen para convertirse en cultura.

Seis libros y seis maneras de mirar una misma industria. Porque quizá la mejor forma de entender la moda no sea aprender únicamente quién diseñó qué, sino preguntarse por qué deseamos determinadas prendas, quién decide lo que consideramos bello y qué dice de nosotros aquello que elegimos llevar.