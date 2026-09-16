Rosalía y Bad Gyal, entre las nominaciones españolas a los Latin Grammy 2026
12 DE NOVIEMBRE
Publican la lista de aspirantes a la 27ª edición de los galardones, en la que se encuentran artistas españolas como Rosalía o Karol G. La gala de entrega se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas
La 27ª edición de los Latin Grammy ya ha echado a andar tras la difusión de la lista completa de candidatos. El compositor y productor mexicano Edgar Barrera se ha situado al frente de las todas las predicciones al acumular diez nominaciones, seguido de cerca por artistas internacionales como Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y el tándem argentino Ca7riel & Paco Amoroso, igualados con siete candidaturas cada uno.
Fuerte impronta del pop y el urbano español
La vuelta de Rosalía a estos galardones, tres años después del triunfo de 'Motomami', coincide con su gira mundial en Miami. La creadora de Sant Esteve Sesrovires compite en varias categorías reinas (álbum del año, grabación del año y canción del año), además de disputar los premios a mejor disco alternativo, mejor tema pop por 'La Perla', mejor canción en lengua portuguesa por 'Memória' y mejor vídeo musical por 'Sauvignon Blanc'.
En el ámbito urbano destaca también la irrupción de Bad Gyal, que logra sus dos primeras nominaciones a estos premios gracias a su trabajo 'Más Cara' (nominado a mejor álbum urbano) y a su colaboración con Chencho Corleone en la pista 'Choque' (candidata a mejor interpretación de reggaetón).
Revelaciones y cita en Las Vegas
En la lista figura el rapero argentino Milo J, de 19 años, que irrumpe con cinco menciones, tres de ellas en las categorías principales, mientras que la mexicana Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte agrupan seis candidaturas respectivamente.
Las obra evaluadas por la institución abarcan las producciones en español, portugués y lenguas regionales publicadas entre junio del pasado ejercicio y mayo de 2026. La ceremonia oficial de entrega tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2026 en el recinto de Las Vegas.
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