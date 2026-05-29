RTVE, ante el momento más crítico de su historia reciente

Atraviesa la televisión pública española uno de los periodos más convulsos de su historia reciente. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, RTVE se ha convertido en un campo de batalla político, un territorio donde se dirime no solo la gestión de un servicio público esencial, sino también la disputa por el relato en un país profundamente polarizado.

En los últimos dos años, las tensiones internas han aflorado con una intensidad inédita. Informes del Consejo de Informativos, denuncias de trabajadores, cambios abruptos en puestos clave, polémicas por coberturas informativas y decisiones editoriales controvertidas han alimentado la percepción de que RTVE ha perdido parte de su independencia. La oposición habla abiertamente de un aparato de propaganda gubernamental, el Gobierno y la dirección de la corporación lo niegan y aseguran que la pluralidad está garantizada.

El debate, sin embargo, no es nuevo. RTVE ha sido históricamente un espejo de la política española: cada cambio de mayoría parlamentaria ha traído consigo una reconfiguración de su cúpula y de su línea editorial. Pero la etapa actual destaca por la intensidad de las críticas y por la sensación, extendida incluso entre profesionales de la casa, de que se ha cruzado una línea que compromete la credibilidad de la institución.

Investigaciones abiertas

Uno de los episodios más significativos se produjo en los informativos territoriales de Madrid. La destitución repentina de la directora y del editor del informativo, sustituídos por perfiles procedentes de cadenas privadas, desató un terremoto interno. Los trabajadores denunciaron un giro editorial brusco, con una cobertura más favorable al Gobierno central y más dura con la Comunidad de Madrid. El caso Begoña Gómez, que había ocupado titulares nacionales por la investigación judicial abierta, desapareció de la escaleta del informativo territorial durante semanas. Para los críticos, fue un ejemplo claro de cómo la línea editorial se ajustaba a las necesidades del Ejecutivo. Para la dirección, únicamente criterios informativos.

A este episodio se sumaron las investigaciones abiertas por el Consejo de Informativos sobre programas como Mañaneros 360 y Malas lenguas. El órgano de control interno cuestionó la falta de pluralidad y rigor en estos espacios, y denunció que algunos redactores se negaban a participar en ellos por considerar que no cumplían los estándares de la radiotelevisión pública. La polémica alcanzó su punto álgido con la difusión del llamado caso de la bomba lapa, una información sobre un supuesto intento de atentado contra Pedro Sánchez que los telediarios habían descartado por falta de verificación, pero que sí apareció en los magazines matinales. El Consejo calificó la noticia como un bulo y criticó duramente su emisión.

En paralelo, think tanks y observatorios mediáticos han publicado estudios que apuntan a un sesgo creciente en la programación de RTVE. La corporación ha adoptado un encuadre temático alineado con el Gobierno, especialmente en los programas de debate y en la franja matinal. La dirección rechaza estas conclusiones y recuerda que RTVE sigue siendo la cadena con mayor presencia de voces diversas en sus tertulias.

Todo ello, con la sensación de que la televisión pública ha sido “robada” a los ciudadanos. RTVE ha dejado de ser de ser un espacio plural para convertirse en instrumento al servicio del poder político, tanto que la progresiva pérdida de credibilidad no es solo un problema profesional, sino un daño profundo a la salud democrática del país. La dirección de RTVE, por su parte, se limita a argumentar que la corporación está inmersa en un proceso de modernización imprescindible, y llegado el momento de renovar formatos, reforzar la presencia en redes y apostar por contenidos más dinámicos.

Periodistas en el fuego cruzado: la crisis que desnuda la fragilidad de la televisión

La crisis de RTVE ha dejado de ser una discusión abstracta sobre sesgos para convertirse en un conflicto muy concreto, con nombres, órganos enfrentados y periodistas que hablan abiertamente de miedo, presión y desgaste.

Un reportaje reciente de infoLibre retrata con detalle ese clima: redactores de TVE que se sienten atrapados “en el fuego cruzado” entre José Pablo López, presidente de RTVE, y el Consejo de Informativos, convertido en un actor central del conflicto.

El choque se ha hecho visible en los episodios más recientes. La crítica del Consejo a programas como Mañaneros 360 o Malas lenguas, por su mezcla de opinión, espectáculo e información, fue respondida por la presidencia con una exigencia formal de rectificación después de que el órgano hablara de “altavoces que difunden mensajes de odio”. La dirección llegó a fijar un plazo y a amenazar con acciones legales si no se corregía esa expresión.

El conflicto se agravó cuando el Consejo de Informativos intentó consultar a la plantilla sobre posibles movilizaciones frente a la deriva de RTVE. La dirección habría presionado entonces para frenar esa consulta, advirtiendo de supuestas irregularidades legales y de posibles sanciones económicas.

En paralelo, el propio Consejo hizo público un documento en el que recopilaba ataques, insultos y señalamientos recibidos por sus miembros, tanto en redes sociales como en ámbitos vinculados a RTVE. La reacción de muchos periodistas fue de apoyo cerrado al órgano, con mensajes que hablaban de “vergüenza y de líneas rojas” traspasadas.

Mientras la casa se fractura, desde fuera llegan señales preocupantes. Reporteros Sin Fronteras, en su análisis más reciente sobre el periodismo en España, advierte de la creciente instrumentalización de los medios públicos por parte de los poderes políticos y cita el caso de RTVE como especialmente delicado e insostenible.