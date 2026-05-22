El caso de Pasapalabra da un nuevo giro: Mediaset deberá pagar 73,2 millones a ITV por El Rosco

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por la productora británica ITV Studios y ha elevado hasta los 73,2 millones de euros la indemnización que Mediaset España deberá abonar por el “beneficio ilícito” obtenido con el programa Pasapalabra.

El tribunal revoca así la resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que había fijado la compensación en 44,3 millones de euros, y aumenta la cantidad al considerar también los ingresos indirectos derivados del conocido como “efecto arrastre”, es decir, la audiencia que el concurso generaba para los programas emitidos posteriormente.

Además, la Audiencia acuerda que Mediaset pague otros 233.134 euros por esos beneficios publicitarios indirectos. La resolución es firme y ya no admite recurso.

Rechazado el recurso de Mediaset

El tribunal ha desestimado íntegramente el recurso presentado por Mediaset, que solicitaba anular el procedimiento alegando defectos procesales y reclamaba paralizarlo hasta que se resolviera el litigio abierto en Barcelona sobre la titularidad de El Rosco.

Precisamente este jueves, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que reconoce que el formato de El Rosco constituye una obra protegida por la propiedad intelectual y que sus derechos pertenecen a la productora holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

El alto tribunal concluye que el formato posee suficiente complejidad y originalidad propia, destacando especialmente la estructura circular del juego y su dinámica televisiva.

Una batalla judicial que dura años

La disputa sobre los derechos de Pasapalabra y de El Rosco lleva años enfrentando a distintas productoras y grupos audiovisuales.

El concurso llegó a España en el año 2000 de la mano de Antena 3 y posteriormente pasó a Telecinco, donde permaneció entre 2007 y 2019 con Christian Gálvez como presentador.

En 2019, el Tribunal Supremo obligó a Mediaset a dejar de emitir el programa tras el conflicto judicial con ITV Studios. Poco después, Atresmedia recuperó el formato para Antena 3 mediante un acuerdo con la productora británica.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse cuando la Audiencia de Barcelona determinó en 2022 que ITV no era titular de los derechos de El Rosco, atribuyéndolos a MC&F. Esa decisión acaba de ser ratificada por el Supremo.

También hubo litigio en Europa

La batalla legal también llegó a las instituciones europeas. En 2023, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó que El Rosco era una marca vinculada al universo de Pasapalabra y respaldó la posición de ITV frente a la empresa maltesa Good Services.

Mientras tanto, Mediaset alcanzó hace más de un año un acuerdo con MC&F para adquirir los derechos de El Rosco, aunque dicha operación quedaba condicionada a una sentencia favorable para la compañía holandesa.