Seis víctimas de abusos se reúnen durante una hora con el papa León XIV

El papamóvil a su salida de la Nunciatura Apostólica tras la reunión con víctimas de abusos en la Iglesia.

León XIV se reunió ayer con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia de España, con las que mantuvo un encuentro privado de casi una hora de duración, según informaron fuentes del Vaticano.

Durante esta conversación, según las mismas fuentes cada uno de los presentes, partiendo de sus “dolorosas experiencias personales”, presentó al papa algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan “dramáticos”.

En este sentido, aseguraron que el pontífice escuchó con “afecto y atención”, aseguró su cercanía -y la de toda la comunidad eclesial-, y reafirmó su compromiso para que las propuestas recibidas “sirvan de base para nuevos esfuerzos, de modo que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente saludable, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”. Las víctimas estuvieron acompañadas por personal eclesial comprometido con la labor de cercanía y apoyo a las víctimas.

Según informaron fuentes cercanas a la organización del encuentro, en su mayoría las víctimas prodecen de las atendidas por el Defensor del Pueblo, así como otras del Proyecto Repara del Arzobispado de Madrid y también de la Conferencia Episcopal Española.

Organizaciones de víctimas que no estuvieron presentes en la reunión criticaron su ausencia. Este mismo domingo Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de la Abadía de Montserrat, simuló frente a la Nunciatura un encuentro con Robert Prevost en el que le exigió que se comporte “como lo que predica”.

De nuevo ayer, varias asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia pidieron a León XIV que muestre su “compromiso decidido” con ellas durante su visita a España. Así se expresaron varios portavoces durante la mañana frente a la Nunciatura Apostólica de España, donde se reunían en ese momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el papa León XIV.

Llamada de atención a los obispos por la “plaga” en la Iglesia

El papa, en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. | J.J.Guillen

El papa León XIV llamó a los obispos españoles que a responder con la “escucha, verdad, justicia y reparación a quienes han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”, lo que considera una “plaga”. Así lo expresó ayer el pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española.