Más de sesenta artistas plásticos se unen para apoyar a la Isla de Tali

La Isla de Tali, con Natalia Rodríguez como fundadora e impulsora, acoge a animales de diferentes especies.

Una donación particular de Yayo Quesada ha desencadenado una movilización del mundo artístico que reúne más de un centenar de obras destinadas a recaudar fondos para el refugio de A Ramallosa. Pintores, escultores y creadores de distintas generaciones participan en una iniciativa que reivindica el respeto y la protección animal.

“Los artistas estamos con los animales”. La frase de Yayo Quesada resume una iniciativa que ha crecido mucho más allá de lo que imaginaba cuando decidió donar uno de sus cuadros para ayudar a La Isla de Tali. Lo que comenzó como un gesto individual se ha convertido en una convocatoria colectiva que reúne a más de 60 artistas y supera el centenar de obras. Pintura, escultura y otras expresiones creativas se han puesto al servicio de una causa común: contribuir al sostenimiento del refugio.

La historia comenzó en septiembre, cuando Quesada, que convive con tres gatos rescatados, decidió buscar un destino solidario para una obra. Así llegó hasta La Isla de Tali, en A Ramallosa, y, tras contactar con sus responsables, amplió la propuesta a otros creadores de su entorno.

Artistas consolidados

“Pensé en llamar a artistas que conozco para ver si se sumaban. Y ninguno me dijo que no”, recuerda. La respuesta fue inmediata y el proyecto creció a través de los contactos entre compañeros, incorporando a artistas emergentes y nombres consolidados.

Entre ellos figuran los escultores Buciños y Acisclo Manzano, además de Marieta Quesada, Antonio Quesada, Din Matamoro y Jaime Quesada. También participa el propio promotor y su entorno familiar, incluido su padre, que aporta una viñeta original.

El centenar largo de obras donadas serán expuestas en espacios diferentes para seguir apoyando al proyecto de la isla de Tali

“Yo solo tuve que hacer unas llamadas”, explica Yayo, que no esperaba una respuesta de estas dimensiones. Algunas obras ya tienen comprador, aunque permanecerán expuestas para que el público pueda contemplar el conjunto. No se trata de una subasta, sino de adquirir las piezas y colaborar con el refugio.

Yayo Quesada con “Rula”, uno de sus compañeros de cuatro patas. | La Región

La muestra podrá visitarse los días 19 y 20 de noviembre en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Nigrán. A partir del miércoles 25, las obras se exhibirán durante unos quince días en dos espacios colaboradores: Banda Cervezas, en el polígono de Porto do Molle, y El Fidalgo, en Sabarís.

El santuario

La Isla de Tali es un refugio y santuario animal situado en A Insuela, en A Ramallosa. Nació de la vocación rescatista de Natalia Rodríguez, con el respaldo de su familia, y se ha convertido en un espacio de acogida para animales.

En sus nueve años de trayectoria han pasado por sus instalaciones más de 2.000 animales de más de veinte especies. Perros y gatos conviven con caballos, cerdos, cabras, aves, conejos y pequeños roedores, muchos procedentes de situaciones de abandono, maltrato o riesgo de sacrificio. Durante el pasado verano llegó a atender a más de 200 de forma simultánea.

Mantener un refugio de estas características exige alimentación, instalaciones y cuidados específicos, además de atención veterinaria y trabajo diario. La entidad cuenta con voluntarios y aportaciones particulares, por lo que la iniciativa artística supone una nueva vía para obtener recursos y dar visibilidad a su labor.

En septiembre de este año, la Xunta declaró a La Isla de Tali asociación de utilidad pública, en reconocimiento a su trayectoria y a la función de interés general que desarrolla en el ámbito de la protección animal.

Para Yayo Quesada, la finalidad de la convocatoria no termina en la recaudación. Quiere que la exposición contribuya a cambiar la mirada hacia los animales y recuerde que su protección es una responsabilidad colectiva. Habla desde la experiencia de quien convive con animales rescatados y conoce las dificultades que atraviesan antes de encontrar un lugar seguro.

“Son nuestros compañeros, nuestros amigos”, afirma. El artista considera que los animales son una compañía habitual en una profesión que muchas veces se desarrolla en soledad. Pero su preocupación va más allá del vínculo personal: el abandono, la desnutrición, las condiciones inadecuadas y el maltrato siguen siendo realidades que no deben normalizarse.

La respuesta de creadores de distintas generaciones demuestra, a su juicio, que la cultura también puede movilizar conciencias y recursos. La exposición permitirá contemplar y adquirir obras muy diversas, pero su propósito principal es ayudar a quienes no tienen voz. Una iniciativa que nació de un cuadro y que ha terminado reuniendo más de un centenar de obras en apoyo a La Isla de Tali.