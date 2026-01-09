¿Qué hacer si atropello un jabalí? Fotos, atestado y otros consejos para que el seguro cubra la reparación

A la izquierda, un accidente de tráfico al atropellar a un jabalí. A la derecha, uno de los animales atropellados en carretera.

Los accidentes de tráfico por atropello a jabalíes son cada vez más frecuentes en Ourense, especialmente en carreteras secundarias y zonas rurales. Los últimos datos del 2025 muestran una realidad: los impactos con estos animales son un problema real.

Saber qué hacer tras el impacto y cómo actuar para que el seguro cubra los daños puede marcar la diferencia entre una reparación asumida por la aseguradora o tener que pagarla de tu bolsillo.

¿Qué hacer inmediatamente si atropellas un jabalí?

Detén el vehículo y señaliza la zona ( V16 ).

No intentes mover al animal.

Llama al 112 o a la Guardia Civil.

Haz fotos del lugar y del vehículo (IMPORTANTE).

¿Es obligatorio avisar a la Guardia Civil si atropello un jabalí?

Sí, es muy recomendable y, en la práctica, casi imprescindible. El informe policial acredita que el accidente se ha producido realmente por el atropello de un animal salvaje y evita problemas con la compañía de seguros. Sin atestado, muchas aseguradoras rechazan la cobertura.

¿Quién es responsable en un atropello a un jabalí?

Con carácter general, los accidentes con animales salvajes no tienen un responsable directo. Esto significa que, salvo excepciones, los daños recaen sobre el conductor.

Solo se puede reclamar a un tercero en casos concretos, como:

Accidentes provocados por una acción de caza reciente.

Falta de señalización obligatoria de animales sueltos.

Deficiente mantenimiento del vallado en autovías o autopistas.

¿Cubre el seguro los daños por atropellar un jabalí?

La cobertura depende del tipo de póliza contratada:

Seguro a terceros : no cubre los daños propios del vehículo.

Seguro a terceros ampliado : algunas pólizas incluyen la cobertura por atropello de animales cinegéticos, aunque suele exigir condiciones concretas.

Seguro a todo riesgo: normalmente cubre los daños derivados del atropello, con o sin franquicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos para que el seguro cubra la reparación tras atropellar un jabalí

Para aumentar las posibilidades de que la aseguradora se haga cargo de los daños, es importante cumplir con los siguientes requisitos:

Comunicar el siniestro dentro del plazo establecido.

Aportar atestado o informe policial.

Presentar fotografías del accidente.

Tener el seguro en vigor y los recibos pagados.

No haber consumido alcohol o drogas.

Circular conforme a las normas de tráfico.

Cuanta más documentación aportes, más fácil será que el seguro acepte la reparación.