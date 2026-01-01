Sorteo de El Niño 2026: historia, premios y curiosidades antes del 6 de enero

La Lotería Nacional se prepara para el tradicional Sorteo de El Niño, que se celebrará el 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo, segunda cita más importante del año tras la Lotería de Navidad, repartirá 770 millones de euros en premios, y en Ourense y Xinzo de Limia la ilusión vuelve a estar más viva que nunca.

Historia de suerte en la provincia de Ourense

Ourense ha sido agraciada con el primer premio del Niño en dos ocasiones, 1987 y 2024, mientras que Xinzo de Limia lo logró en 2024. Estos antecedentes hacen que la provincia mire con especial expectación el sorteo de este año, esperando repetir la fortuna de años anteriores.

El Sorteo de “El Niño” tiene sus raíces en 1868, y se consolidó en 1941 como segunda gran cita de la Lotería Nacional. Desde entonces, se ha celebrado cada 6 de enero, repartiendo premios y tradiciones que marcan el inicio del año en toda España.

Premios y emisión 2026

El sorteo contará con 55 series de 100.000 billetes a 200 euros por billete (décimos de 20 euros), destinando el 70% de la emisión a premios, es decir, 770 millones de euros. Entre los principales:

Primer premio: 2.000.000 € por serie

Segundo premio: 750.000 € por serie

Tercer premio: 250.000 € por serie

Además, habrá premios menores, aproximaciones y reintegros, aumentando las posibilidades de llevarse algún galardón.

Cómo jugar

Los billetes están disponibles en administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, y se recomienda a todos comprobar sus números con antelación, ya que los recuerdos de los premios anteriores mantienen la emoción en la provincia.

Con el Niño 2026, la provincia de Ourense espera volver a ser protagonista de la suerte en España, manteniendo viva una tradición que combina historia, ilusión y la oportunidad de cambiar el año con un solo décimo.