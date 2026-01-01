LA ILUSIÓN DE EL NIÑO
Sorteo de El Niño 2026: historia, premios y curiosidades antes del 6 de enero
LA ILUSIÓN DE EL NIÑO
La Lotería Nacional se prepara para el tradicional Sorteo de El Niño, que se celebrará el 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo, segunda cita más importante del año tras la Lotería de Navidad, repartirá 770 millones de euros en premios, y en Ourense y Xinzo de Limia la ilusión vuelve a estar más viva que nunca.
Ourense ha sido agraciada con el primer premio del Niño en dos ocasiones, 1987 y 2024, mientras que Xinzo de Limia lo logró en 2024. Estos antecedentes hacen que la provincia mire con especial expectación el sorteo de este año, esperando repetir la fortuna de años anteriores.
El Sorteo de “El Niño” tiene sus raíces en 1868, y se consolidó en 1941 como segunda gran cita de la Lotería Nacional. Desde entonces, se ha celebrado cada 6 de enero, repartiendo premios y tradiciones que marcan el inicio del año en toda España.
El sorteo contará con 55 series de 100.000 billetes a 200 euros por billete (décimos de 20 euros), destinando el 70% de la emisión a premios, es decir, 770 millones de euros. Entre los principales:
Además, habrá premios menores, aproximaciones y reintegros, aumentando las posibilidades de llevarse algún galardón.
Los billetes están disponibles en administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, y se recomienda a todos comprobar sus números con antelación, ya que los recuerdos de los premios anteriores mantienen la emoción en la provincia.
Con el Niño 2026, la provincia de Ourense espera volver a ser protagonista de la suerte en España, manteniendo viva una tradición que combina historia, ilusión y la oportunidad de cambiar el año con un solo décimo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA ILUSIÓN DE EL NIÑO
Sorteo de El Niño 2026: historia, premios y curiosidades antes del 6 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 31 de diciembre
Lo último
RETRASOS Y COMPENSACIONES
Transportes reforma el reglamento para frenar indemnizaciones en Renfe
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense