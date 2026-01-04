El Sorteo de El Niño reparte 770 millones de euros en total

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 repartirá este martes 6 de enero un total de 770 millones de euros en premios, incluyendo un primer premio de 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. Según Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo se celebrará a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Madrid por el sistema de Bombos Múltiples y contará con una emisión de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros por billete. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros, destinándose a premios el 70% de la misma.

El contrato de premios incluye además el segundo premio de 750.000 euros por serie, el tercero de 250.000 euros, 20 premios de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros. Cada español gastará de media 18,77 euros en décimos, 0,57 euros más que el año anterior, según la consignación por habitante. Asturias lidera el gasto con 31,37 euros por persona, seguida de Castilla y León (30,04 euros) y La Rioja (28,17 euros), mientras que Ceuta (3,81 euros), Melilla (4,42 euros) y Baleares (9,40 euros) registran los importes más bajos. La terminación “favorita” del primer premio es el 0, que ha salido en 22 ocasiones, la última en 2021, y Madrid es la región más agraciada, con 43 ocasiones premiada.

El Sorteo de El Niño tiene referencias documentales desde 1868 y se consolidó como sorteo propio en 1941, cuando F. Roldán, director general de Timbre y Monopolios, lo institucionalizó. En sus primeros años se celebraba con pocas series y premios modestos, como el primer premio de 500.000 pesetas de 1941, y se introdujeron los reintegros en 1942 y los premios de terminación en 1946. Desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente, pasando del Sistema Tradicional al de Bombos Múltiples en 1966.

Componente cultural

A lo largo de su historia, el Sorteo de El Niño fue adaptándose a cambios económicos y sociales, incrementando tanto la cantidad de series como la dotación de premios. Su traslado a diferentes sedes, como Cádiz en 2012 y Ávila en 2018, refleja la voluntad de acercarlo a distintas comunidades y conmemoraciones. El sorteo también adquirió un componente cultural importante, vinculado a la celebración de la Epifanía del Señor y a la tradición navideña española. La emisión de millones de billetes y la participación masiva de la población convierten cada edición en un acontecimiento mediático y social de gran relevancia.

Además, los sorteos especiales contribuyen a la recaudación del Estado y al sostenimiento de programas sociales, culturales y deportivos financiados con los beneficios de la Lotería Nacional. La combinación de historia, tradición y economía hace que el Sorteo de El Niño mantenga su popularidad año tras año, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario de juegos de azar en España. Su seguimiento es especialmente intenso en colegios, administraciones de lotería y medios de comunicación, donde los ciudadanos buscan conocer los números premiados y las probabilidades de ganar.

Cada español gastará una media de 0,57 euros más que en 2025

En cuanto a la venta total de lotería, la Comunidad Valenciana es la que más consignación acumula (139,1 millones de euros), seguida de Andalucía (133,3 millones) y Madrid (124,9 millones). Por el contrario, Ceuta y Melilla registran las cifras más bajas, con 316.800 y 379.200 euros respectivamente, y La Rioja, Navarra y Baleares también destacan por su menor volumen de venta.

