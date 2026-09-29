PROBLEMAS TÉCNICOS
Spotify sufre una caída a nivel mundial y deja de funcionar con normalidad
PROBLEMAS TÉCNICOS
Spotify ha sufrido problemas técnicos este martes 29 de septiembre que han afectado a usuarios de España y de otros países. Las incidencias comenzaron a aumentar durante la tarde y se han reflejado en plataformas como Downdetector, donde los usuarios pueden comunicar en tiempo real los fallos en diferentes servicios digitales.
Los problemas afectan tanto a la aplicación móvil como a la versión web de Spotify. Entre las incidencias comunicadas se encuentran dificultades para conectarse a los servidores, cargar contenido, acceder a listas de reproducción y reproducir canciones.
La propia compañía ha confirmado que está al tanto de las incidencias y que sus equipos están investigando los problemas registrados. Por el momento, Spotify no ha detallado la causa de la interrupción ni ha establecido un plazo concreto para la recuperación completa del servicio.
Los fallos no afectan necesariamente de la misma manera a todos los usuarios. Algunos han podido acceder a la plataforma, pero han encontrado problemas al buscar canciones, abrir determinadas listas o iniciar la reproducción, mientras que otros han tenido dificultades para iniciar sesión.
Los reportes también se han registrado en otros países, por lo que las incidencias tienen un alcance internacional, aunque la intensidad de los problemas puede variar según la zona y el servicio afectado.
Por ahora, Spotify continúa trabajando para solucionar la incidencia y recuperar el funcionamiento habitual de la plataforma.
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