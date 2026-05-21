El Supremo confirma que El Rosco de Pasapalabra es una obra protegida: debe cesar su emisión

Rosa Rodríguez en el momento en el que se lleva el mayor bote de la historia de Pasapalabra.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de noviembre de 2022 que resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia por la emisión del programa Pasapalabra y, en concreto, de su prueba final El Rosco.

El alto tribunal desestima íntegramente los recursos presentados tanto por Atresmedia como por ITV Studios, además del recurso formulado por MC&F, y ratifica todos los puntos de la resolución recurrida. La sentencia reconoce que el formato televisivo conocido como El Rosco constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad pertenece a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

El Supremo concluye que no existe efecto de cosa juzgada respecto al anterior litigio entre Mediaset e ITV Studios, ya que, aunque ambos procesos trataban sobre la protección intelectual de El Rosco, las partes implicadas no eran las mismas.

El tribunal destaca la originalidad y complejidad del formato

La resolución considera que El Rosco posee una estructura suficientemente desarrollada y compleja como para ser considerado una creación protegida y no simplemente una idea genérica de concurso televisivo.

Asimismo, el Supremo entiende que el formato cuenta con una “originalidad suficiente”, al reflejar decisiones “libres y creativas” de sus autores, además de una identidad propia diferenciada de otros juegos basados en el alfabeto. Entre los elementos destacados figura especialmente su característica disposición circular y su dinámica de juego.

La sentencia también subraya que el éxito internacional del formato evidencia su capacidad de reconocimiento por parte del público como una obra original dentro de los programas de entretenimiento televisivo.

Atresmedia podrá seguir emitiendo El Rosco mientras no haya ejecución firme

El Tribunal Supremo valida igualmente la condena a cesar la explotación del formato sin autorización de su titular y respalda la posibilidad de reclamar indemnizaciones si persiste la utilización no autorizada.

Además, recuerda que la responsabilidad por infracción de derechos de propiedad intelectual exige que el infractor actuase “a sabiendas o con motivos razonables para saberlo”.

La disputa judicial se remonta a la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 2022, que condenó a Atresmedia por emitir El Rosco con licencia de ITV pese a que los derechos pertenecían a MC&F. En aquel fallo se ordenaba cesar la emisión y destruir las grabaciones que incluyeran esta prueba, además de prever indemnizaciones de 50.000 euros si continuaba la explotación tras una sentencia firme.

No obstante, al haber sido recurrida ante el Supremo, el espacio ha seguido emitiéndose hasta ahora en Antena 3.