La "O" de Ourense da el mayor bote de la historia de Pasapalabra

Rosa Rodríguez en el momento en el que se lleva el mayor bote de la historia de Pasapalabra.

Rosa Rodríguez hace historia en Pasapalabra. La concursante se llevó este jueves el mayor bote jamás entregado por el programa en España, 2.716.000 euros, tras completar el Rosco después de un duelo que se ha prolongado durante 307 programas, convirtiéndose además en la primera mujer en superar los 300 programas en el concurso.

“Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia”

La victoria llegó en una noche histórica para el programa y Rosa Rodríguez, que se impuso a Manu Pascual tras acertar la última definición del Rosco. Entre las palabras clave que sellaron su triunfo estuvo Ourense, correspondiente a la letra O. La pregunta planteada por el programa fue: “Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia”, una respuesta que la concursante resolvió sin titubeos.

Con este acierto, Rosa Rodríguez supera el anterior récord del programa y se sitúa en lo más alto del palmarés de Pasapalabra. El bote de 2.716.000 euros es también uno de los mayores premios otorgados por un concurso televisivo en España.

El enfrentamiento entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual ha sido el más largo en la historia del formato. Pascual, que se despide del programa tras la victoria de su rival, acumuló durante su participación 270.600 euros, poniendo fin a una de las etapas más competitivas y seguidas por la audiencia.

La hazaña de Rosa Rodríguez no solo destaca por la cuantía del premio, sino también por su dimensión simbólica: rompe una barrera histórica en un concurso donde las participaciones más longevas habían estado tradicionalmente protagonizadas por hombres. Su triunfo marca un antes y un después en la historia de Pasapalabra y la consolida como una de las grandes figuras del programa.