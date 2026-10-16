Terremoto en Ourense: qué hacer si vuelve a temblar la tierra y cómo protegerse en casa o en la calle

Qué hacer en caso de terremoto: consejos para protegerte antes, durante y después

El terremoto de magnitud 4,2 registrado este jueves, 15 de octubre, con epicentro en Benuza (León), cerca de la comarca de Valdeorras, se dejó sentir en buena parte de la provincia de Ourense. El temblor, ocurrido a las 22:34 horas, provocó momentos de inquietud entre los vecinos y estuvo seguido de varias réplicas. Ante este tipo de fenómenos, conocer cómo actuar durante un terremoto puede resultar fundamental para evitar accidentes y reducir sus consecuencias.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) establece una serie de recomendaciones para protegerse antes, durante y después de un movimiento sísmico. Aunque los terremotos no pueden predecirse con exactitud, seguir unas pautas básicas de seguridad permite disminuir los riesgos.

¿Qué hacer durante un terremoto si estás en casa?

Si comienza a temblar el suelo mientras te encuentras dentro de una vivienda, lo más importante es mantener la calma y no salir corriendo a la calle. Intentar abandonar un edificio mientras se produce la sacudida puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones por caídas o desprendimientos.

Los expertos recomiendan seguir tres pasos fundamentales: agacharse, cubrirse y agarrarse.

Agáchate: colócate sobre las manos y las rodillas para evitar que el movimiento te haga perder el equilibrio.

Cúbrete: busca refugio debajo de una mesa resistente y protege especialmente la cabeza y el cuello.

Agárrate: sujeta la mesa o el elemento que te protege hasta que termine el temblor.

Aléjate de las ventanas: los cristales, espejos, lámparas y muebles altos pueden romperse o caer durante el terremoto.

No utilices el ascensor: tampoco intentes bajar precipitadamente por las escaleras mientras el edificio está temblando.

Si no tienes una mesa resistente cerca, agáchate junto a una pared interior, lejos de ventanas y objetos que puedan desprenderse, y protege la cabeza y el cuello con los brazos.

¿Qué hacer si el terremoto te sorprende en la calle?

Si te encuentras en el exterior cuando comienza un terremoto, la recomendación principal es permanecer fuera de los edificios y buscar un espacio abierto y despejado.

Conviene alejarse de fachadas, balcones, cornisas, muros, postes eléctricos y árboles que puedan caer. También es importante evitar refugiarse junto a edificios aparentemente seguros, ya que pueden producirse desprendimientos de elementos de sus fachadas.

No regreses al interior de una construcción mientras continúen las sacudidas. Una vez que termine el movimiento, sigue las indicaciones de los servicios de emergencia.

¿Y si estás conduciendo durante un terremoto?

Un movimiento sísmico también puede sorprender a los conductores. En ese caso, lo recomendable es reducir la velocidad progresivamente y detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios, postes eléctricos o estructuras que puedan resultar dañadas.

Una vez detenido, enciende las luces de emergencia y permanece dentro del coche hasta que finalice el temblor.

Antes de reanudar la marcha, comprueba que la vía presenta condiciones de seguridad, prestando especial atención a posibles grietas, desprendimientos y obstáculos.

Qué hacer después de un terremoto: atención a las réplicas

Cuando termina el temblor inicial, el peligro no siempre desaparece. Los terremotos pueden estar acompañados de réplicas, movimientos sísmicos posteriores que, aunque generalmente son de menor magnitud, pueden provocar nuevos daños en estructuras debilitadas.

Por ello, el Instituto Geográfico Nacional aconseja adoptar determinadas precauciones:

Comprobar si hay heridos: atender a las personas que necesiten ayuda y contactar con el 112 ante cualquier emergencia.

Evitar los edificios dañados: no entrar en construcciones que presenten grietas importantes, desprendimientos u otros signos de deterioro.

Revisar las instalaciones: comprobar si existen posibles fugas de gas o daños en los suministros de agua y electricidad. Si se sospecha una fuga, no accionar interruptores ni encender llamas.

Prepararse para nuevas sacudidas: mantenerse alejado de elementos inestables y repetir las medidas de autoprotección si se produce una réplica.

Seguir las fuentes oficiales: consultar las comunicaciones de Protección Civil, los servicios de emergencia y el Instituto Geográfico Nacional.

Evitar llamadas innecesarias: reservar las comunicaciones telefónicas de emergencia para situaciones que realmente requieran asistencia.

En caso de tener que abandonar un edificio, deben utilizarse las escaleras y nunca el ascensor, siempre que la evacuación pueda realizarse de forma segura.

Cómo prepararse antes de que ocurra un terremoto

La prevención es otra de las claves para reducir los riesgos. El IGN recomienda identificar previamente los lugares más seguros de la vivienda y conocer las posibles vías de evacuación.

También resulta conveniente fijar a las paredes los muebles altos y las estanterías, evitar colocar objetos pesados en zonas elevadas y saber cómo cortar los suministros de gas, agua y electricidad si fuese necesario.

Otra medida útil es disponer de un pequeño equipo de emergencia con linterna, botiquín, agua potable, alimentos no perecederos, radio con pilas y medicamentos esenciales.

Establecer un punto de encuentro familiar y conocer las recomendaciones de Protección Civil puede facilitar la respuesta ante un terremoto de mayor intensidad.

¿Dónde consultar los últimos terremotos registrados en Ourense y Galicia?

Los ciudadanos pueden consultar los movimientos sísmicos registrados en España a través de la página oficial del Instituto Geográfico Nacional, que ofrece información actualizada sobre la localización, magnitud, profundidad y hora de los terremotos.

El organismo también dispone de un cuestionario macrosísmico para que las personas que hayan sentido un temblor puedan comunicar su experiencia. Esta información contribuye a determinar la intensidad con la que se ha percibido el movimiento en diferentes localidades.

Consultar fuentes oficiales y conocer las medidas de autoprotección son las principales herramientas de la población para actuar con seguridad ante futuros terremotos.