Un intenso terremoto de magnitud 4 sacude el Ourense oriental

Un terremoto de magnitud 4,0 mbLg ha sacudido con intensidad el oriente de la provincia de Ourense en la noche de este jueves, 15 de octubre de 2026. El temblor tuvo su epicentro localizado al sureste del término municipal de Priaranza del Bierzo, en la provincia de León, a escasos kilómetros de Ponferrada.

De acuerdo con los datos registrados por la red del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se produjo exactamente a las 22:34:45 horas (hora local peninsular) con una profundidad de 10,0 kilómetros, bajo las coordenadas 42.4553 de latitud y -6.6498 de longitud.

La sacudida se percibió con especial fuerza en municipios como O Barco de Valdeorras, Viana do Bolo y A Pobra de Trives, donde numerosos residentes aseguraron de que el temblor se dejó notar con claridad en el interior de las viviendas, donde muchos vecinos vieron cómo se balanceaban las camas, vibraban las puertas y tintineaban los vasos en las alacenas. La cercanía del epicentro al límite oriental ourensano provocó que el fenómeno se sintiese de forma nítida en toda la franja limítrofe entre León y Galicia, sin que por el momento se hayan reportado daños personales ni desperfectos estructurales de gravedad.