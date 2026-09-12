Los testamentos solidarios aumentan un 46% en los últimos cinco años

Los testamentos solidarios han aumentado un 46% en los últimos cinco años, según la plataforma Haz Testamento Solidario, que integra a 28 organizaciones no lucrativas comprometidas con las causas humanitarias, la infancia, la salud, el medio ambiente o los derechos humanos.

Según el último informe de la plataforma, también ha aumentado el interés por esta modalidad de testamento, ya que en 2021 se recibieron 1.282 solicitudes de información y en 2025 fueron 8.766, siete veces más. El 66% de quienes hicieron testamento solidario en 2025 fueron mujeres.

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Con motivo de la celebración del Día del Testamento Solidario, la plataforma ha organizado la jornada informativa "Tu testamento importa y dice mucho de ti", un encuentro gratuito abierto para informarse sobre cómo funciona el testamento y qué ventajas legales y sociales tiene llevarlo a cabo.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 21 de septiembre en CaixaForum Madrid en un contexto de crecimiento de esta modalidad de testamento que consiste en legar tus bienes o una parte de ellos a una ONG.

Según precisan desde la plataforma, se trata de un trámite legal "sencillo, rápido y económico, plenamente compatible con la herencia familiar".

En concreto, puntualiza que se puede destinar una cantidad concreta, un bien o un porcentaje de la herencia, y las ONG están exentas del impuesto de sucesiones, por lo que el 100% del legado llega íntegro a la causa elegida.

En el caso de Manos Unidas, aseguran que en 2025 recibieron 10.378.463 euros procedentes de herencias y legados, lo que supuso el 20,9% de sus ingresos.

Desde la ONG de la Iglesia católica afirman que gracias a estas aportaciones pudieron aprobar 531 nuevos proyectos en 52 países a lo largo de 2025 con una inversión superior a los 41 millones de euros, prestando apoyo a más de 1.043.000 personas en África, América y Asia.

Entre otros, comparten el caso de Ana, fotoperiodista, que ha decidido incluirles en su testamento: "Quiero que, cuando ya no esté, sea Manos Unidas quien decida el destino del poco o mucho dinero que me quede. Sé que llegará a los protagonistas de mis historias", explica.

Asimismo, ponen el ejemplo de la Sierra de Zongolica, en México, donde un legado de 68.778 euros ha permitido a la ONG acompañar a mujeres indígenas para que puedan vivir con mayor autonomía y hacer valer sus derechos.

"Una herencia o un legado solidario no es únicamente una aportación económica. Es una manera de transmitir los valores que han orientado la vida de una persona y de convertirlos en educación, agua, salud, alimentos y oportunidades para quienes más lo necesitan", ha explicado el responsable de Herencias y Legados de Manos Unidas, Alberto Mora.

Por su parte, Misiones Salesianas apunta que en 2025 recibió 2,4 millones de euros procedentes de herencias y legados, sobre unos ingresos totales de 15,7 millones. Es decir, los testamentos solidarios representaron aproximadamente el 15,3% de sus ingresos.

La organización destaca que son "una aportación decisiva" para sostener proyectos de largo recorrido junto a los misioneros salesianos, que trabajan en 138 países.

"No se trata de cuánto se deja, sino de lo que ese gesto puede hacer posible para un niño, una niña o un joven que necesita una oportunidad", explica el director de Misiones Salesianas, Luis Manuel Moral.

Entre los proyectos que han podido desarrollar gracias a los testamentos solidarios, destaca uno en Tijuana (México), donde el Colegio Salesiano Don Bosco acompaña a 120 niños y niñas, muchos de ellos migrantes o solicitantes de refugio, en un entorno fronterizo marcado por la violencia y la exclusión.

Para Misiones Salesianas, esta forma de colaboración aporta además capacidad de planificación y continuidad a intervenciones que necesitan años para consolidarse. Además, advierten de que hacer un testamento solidario no está reservado a grandes patrimonios.