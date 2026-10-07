Rosalía gana el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 por el éxito de "LUX"

La cantante Rosalía ha sido galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado, reunido este miércoles, ha reconocido a la artista "por la trascendencia artística de su disco 'LUX' (2025)", que define como "una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora" capaz de elevar los límites creativos y alcanzar el reconocimiento de crítica y público.

Según el fallo, "LUX" reafirma una trayectoria internacional marcada por "la investigación, el riesgo y la evolución creativa", así como por la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas.

El jurado también ha destacado la capacidad de Rosalía para combinar "vanguardia y patrimonio" y ha valorado especialmente su contribución a la proyección global de la música española.

Además, el reconocimiento pone el foco en su habilidad para reunir aportaciones y talentos de otros artistas, reivindicando la colaboración dentro del proceso creativo.

El Premio Nacional de Músicas Actuales reconoce la labor de personas o entidades en los distintos géneros de la música actual, principalmente por obras o actuaciones realizadas durante el año anterior, aunque excepcionalmente también puede distinguir una trayectoria profesional.