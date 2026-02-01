Trump, convencido de que está “absuelto” del caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la información contenida en la nueva remesa de documentos desclasificados en el caso de Jeffrey Epstein le “absuelve” de cualquier vinculación con el fallecido empresario, condenado por prostitución de una menor y considerado como el cabecilla de una trama de abusos sexuales a menores.

“A mí me ha dicho gente muy importante que no solo me absuelven, sino que además es justo lo contrario de lo que se esperaba la izquierda radical”, declaró Trump, quien mantuvo relaciones sociales y profesionales con Epstein durante más de 20 años. Según el presidente, la publicación de estos archivos refuerza su versión de los hechos y desmonta las acusaciones que circularon en su contra en los últimos años.

Trump también acusó al periodista Michael Wolff de conspirar con Epstein: “Querían hacerme daño, políticamente hablando”, indicó, cuestionando la credibilidad de quienes impulsaron estas informaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes unos tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada ad hoc en noviembre. Este paquete incluye más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, cuyo análisis completo sigue en curso, mientras continúan las reacciones políticas y mediáticas.

Starmer pide a Andrés que declare por el caso Epstein

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, apuntó que Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, debería comparecer ante el Congreso de Estados Unidos por su presunta relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, tras la publicación de más de tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con el caso. “En términos de testificar, siempre he dicho que cualquiera que tenga información debe estar preparado para compartirla. No se puede ser victimista si no se está preparado para ello. Las víctimas de Epstein deben ser la primera prioridad”, afirmó Starmer.

El premier británico sugirió que el hermano del rey Carlos III debería “considerar personalmente” la solicitud de los demócratas estadounidenses de responder a preguntas sobre Epstein, algo a lo que Mountbatten-Windsor se negó en reiteradas ocasiones. La publicación incluyó más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes relacionados con la presunta red de prostitución y tráfico de menores de Epstein, incluyendo fotografías en las que el expríncipe Andrés aparece de rodillas junto a una mujer no identificada en un lugar que coincidiría con la mansión de Epstein en Nueva York.

Starmer ya había instado previamente a Andrés a compartir cualquier detalle en su poder, tras varias negativas del miembro de la Familia Real británica a testificar.

Retirada del título: El rey Carlos III retiró oficialmente el título de príncipe a su hermano a principios del año pasado, tras constantes acusaciones sobre sus vínculos con Epstein. “No haré comentarios sobre su caso en particular. Pero el principio general que he mantenido durante mucho tiempo es que cualquiera que tenga información relevante en relación con este tipo de casos debe aportar esas pruebas a quienes las necesiten”, declaró Starmer en noviembre.

La retirada del título se produjo una semana después de iniciar el proceso formal, expulsando a Andrés de la mansión en Windsor, en una medida defendida como “necesaria”, a pesar de que continuaba negando las acusaciones. Andrés anunció en octubre que renunciaba a sus títulos, incluyendo el de duque de York, porque “las continuas acusaciones distraían del trabajo del rey y de la familia real”. Ya en 2019 había abandonado sus actividades públicas por el escándalo.