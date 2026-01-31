EEUU publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó ayer unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein, sin censurar ninguna de las 180.000 nuevas imágenes. El organismo indicó que el material contiene “afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra el expresidente Donald Trump, que ya fueron denunciadas antes de las elecciones de 2020.

La publicación cumple con una ley de noviembre de 2025 que exigía divulgar todos los registros antes del 19 de diciembre de ese año. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que los archivos publicados este viernes marcan “el final de las publicaciones planificadas” y que, aunque incluyen extensas censuras, fueron revisados cuidadosamente por cientos de abogados para proteger a las víctimas y preservar investigaciones en curso. Blanche añadió que la revisión minuciosa fue necesaria debido al volumen y la sensibilidad de los documentos, y destacó que la Administración actuó siguiendo procedimientos legales estrictos.

El Departamento de Justicia señaló que “algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020” y agregó: “Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”. Además, subrayó que la publicación busca transparencia y acceso público a la información sin poner en riesgo a las víctimas ni a las investigaciones en curso.

Blanche también negó que se haya protegido al expresidente o a cualquier allegado de Epstein, afirmando: “No es cierto que protegemos al presidente Trump. No protegemos a nadie. Hay una sed de información por este caso que no se satisface con la publicación de los documentos. No puedo hacer nada al respecto”. Reiteró que la prioridad del Departamento sigue siendo garantizar justicia y cumplir con la ley, a la vez que se protege a las víctimas implicadas.

Al menos 550 páginas de un posible “encubrimiento”

Jeffrey Epstein, financiero neoyorquino, fue condenado en 2008 por “solicitar prostitución” a menores y sentenciado a 18 meses de cárcel. Con el tiempo, se acumularon denuncias y pruebas contra él y su socia Ghislaine Maxwell por organizar una red de tráfico sexual de menores. En 2019, Epstein fue encontrado ahorcado en su celda, hecho declarado suicidio, aunque generó teorías conspirativas y amplió el escrutinio mediático sobre las redes de abuso a menores vinculadas a personas poderosas.

Trump, amigo de Epstein en los años 90 y principios de los 2000, se resistió a la divulgación de los documentos hasta que el Congreso aprobó la ley que obligaba a su publicación. El escándalo fue un problema político para el expresidente, que nunca fue acusado de delitos relacionados con Epstein. Demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara denunciaron que se borraron materiales en los que aparecía Trump, y que al menos 550 páginas estaban totalmente en negro. Chuck Schumer afirmó que “este podría ser uno de los mayores encubrimientos en la historia de EEUU”, lo que generó un debate público sobre la transparencia en casos de alto perfil.

En los archivos publicados anteriormente se mostraba que Trump voló al menos ocho veces en el avión privado de Epstein entre 1993 y 1996, incluido un viaje con una joven de 20 años, periodo que coincide con investigaciones sobre Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores.