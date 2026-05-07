La UE acuerda reforzar la ley de IA: prohíbe los ‘deepfakes’ sexuales sin consentimiento

La pantalla de un teléfono inteligente muestra varias aplicaciones de IA, entre ellas ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot, Meta AI, Grok y DeepSeek. Aplicaciones de inteligencia artificial

La presidencia del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para modificar la Ley Europea de Inteligencia Artificial, introduciendo nuevas prohibiciones sobre contenidos sexuales generados sin consentimiento y aplazando parte de las obligaciones previstas en la normativa.

Prohibición de contenidos sexuales sin consentimiento

El pacto establece la prohibición de sistemas de inteligencia artificial diseñados para:

Generar imágenes íntimas o sexuales sin permiso

Crear material de abuso sexual infantil mediante IA

Además, obliga a las empresas que desarrollan modelos de uso general a incorporar medidas de seguridad para evitar la difusión de estos contenidos.

La reforma responde al aumento de los llamados deepfakes, especialmente tras la viralización de imágenes manipuladas en plataformas digitales y herramientas como Grok.

Más control sobre contenidos generados por IA

El acuerdo introduce también mayor claridad legal sobre este tipo de सामग्री. Las imágenes que muestren partes íntimas de personas identificables sin consentimiento quedarán dentro de la prohibición.

No obstante, se permitirá el uso de imágenes si existe consentimiento explícito de las personas implicadas.

Retraso en la aplicación de obligaciones

Las instituciones europeas han decidido aplazar varios plazos clave:

2 de diciembre de 2026: obligaciones de transparencia (identificar contenidos generados por IA)

2 de diciembre de 2027: requisitos para sistemas de alto riesgo (sanidad, educación, empleo, banca…)

2 de agosto de 2028: sistemas integrados en productos (dispositivos médicos, maquinaria, etc.)

Este retraso se justifica por la falta de estándares técnicos plenamente desarrollados.

Menos carga para empresas

El acuerdo se enmarca en el paquete digital Omnibus VII, con el que la Comisión Europea busca simplificar normas y reducir cargas administrativas.

Entre las medidas:

Ampliación de exenciones regulatorias a empresas medianas

Evitar duplicidades con otras normativas sectoriales

Retrasar entornos de pruebas regulatorias hasta 2027

Supervisión y protección de datos

El texto refuerza también:

La obligación de registrar ciertos sistemas en bases de datos europeas

El uso “estrictamente necesario” de datos sensibles para corregir sesgos

El papel de la Oficina Europea de IA en la supervisión de modelos generales