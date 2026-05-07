RETRASA LAS OBLIGACIONES
La UE acuerda reforzar la ley de IA: prohíbe los ‘deepfakes’ sexuales sin consentimiento
RETRASA LAS OBLIGACIONES
La presidencia del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para modificar la Ley Europea de Inteligencia Artificial, introduciendo nuevas prohibiciones sobre contenidos sexuales generados sin consentimiento y aplazando parte de las obligaciones previstas en la normativa.
El pacto establece la prohibición de sistemas de inteligencia artificial diseñados para:
Además, obliga a las empresas que desarrollan modelos de uso general a incorporar medidas de seguridad para evitar la difusión de estos contenidos.
La reforma responde al aumento de los llamados deepfakes, especialmente tras la viralización de imágenes manipuladas en plataformas digitales y herramientas como Grok.
El acuerdo introduce también mayor claridad legal sobre este tipo de सामग्री. Las imágenes que muestren partes íntimas de personas identificables sin consentimiento quedarán dentro de la prohibición.
No obstante, se permitirá el uso de imágenes si existe consentimiento explícito de las personas implicadas.
Este retraso se justifica por la falta de estándares técnicos plenamente desarrollados.
El acuerdo se enmarca en el paquete digital Omnibus VII, con el que la Comisión Europea busca simplificar normas y reducir cargas administrativas.
Entre las medidas:
El texto refuerza también:
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