La UE lanza una campaña de ahorro energético doméstico

Ventilar la vivienda a primera hora de la mañana, mantener persianas y ventanas cerradas durante las horas de mayor calor, utilizar ventiladores de techo o climatizadores evaporativos y limitar el uso del aire acondicionado únicamente a la estancia ocupada son algunas de las medidas que permiten afrontar las altas temperaturas sin disparar el consumo eléctrico. Así lo recuerda la campaña “Activa tu poder”, una iniciativa impulsada por la Unión Europea en España, República Checa y Grecia para ayudar a los ciudadanos a conocer sus derechos energéticos y reducir el gasto en sus hogares.

El incremento del consumo no responde únicamente a las altas temperaturas

La responsable de Energía de la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu), Soledad Montero, explica que el cambio climático está modificando los patrones de consumo energético. Las olas de calor son más intensas, frecuentes y prolongadas, lo que ha provocado que las facturas de electricidad en verano alcancen niveles similares o incluso superiores a las del invierno en muchos hogares. No obstante, la experta advierte de que el incremento del consumo no responde únicamente a las altas temperaturas.

También influyen hábitos cotidianos poco eficientes, como ventilar la casa cuando el exterior registra la máxima temperatura o mantener abiertas ventanas y persianas durante las horas centrales del día, favoreciendo la entrada del calor y obligando a que los equipos de refrigeración trabajen durante más tiempo.

Soluciones más eficaces

Aunque el aire acondicionado es una de las soluciones más eficaces para combatir el calor, Soledad Montero recuerda, también, que no siempre es la alternativa más económica ni la más saludable. Por ello, recomienda reservar su uso para la habitación en la que realmente se permanece y mantener la puerta cerrada para evitar pérdidas de frío. Cada equipo tipo split puede consumir entre 1.000 y 2.000 vatios, una cifra muy superior a la de otras opciones como los ventiladores de techo o los climatizadores evaporativos.

Además de adoptar hábitos más eficientes, la campaña subraya la importancia de conocer los derechos como consumidores de energía. Muchas personas desconocen que pueden revisar la potencia contratada para adaptarla a sus necesidades reales, cambiar gratuitamente de comercializadora o utilizar herramientas públicas para comparar tarifas y verificar si la factura eléctrica es correcta.

A largo plazo, la organización también recomienda apostar por mejoras estructurales, como reforzar el aislamiento térmico de la vivienda o instalar sistemas de aerotermia, que permiten obtener refrigeración, calefacción y agua caliente con un consumo más eficiente. Asimismo, anima a informarse sobre las comunidades energéticas, que facilitan producir y compartir energía renovable entre vecinos, fomentando un papel más activo de la ciudadanía en el proceso de la transición energética y contribuyendo a reducir el gasto doméstico de forma sostenible.

Capacidad superior a la necesaria

El ahorro energético durante el verano no depende únicamente de modificar algunos hábitos cotidianos, sino también de conocer las posibilidades que ofrece el mercado eléctrico. En este sentido, la campaña Activa Tu Poder pone el foco en aspectos que muchos consumidores desconocen y que pueden reducir el importe de la factura sin necesidad de disminuir el nivel de confort en el hogar.

Entre las principales recomendaciones figura revisar la potencia contratada, ya que numerosas viviendas pagan cada mes por una capacidad superior a la que realmente necesitan. Ajustarla al consumo habitual permite rebajar la parte fija del recibo y, además, es posible contratar potencias diferentes para los periodos punta y valle.

La iniciativa también recuerda que cambiar de comercializadora es un trámite gratuito, aunque aconseja comprobar previamente si el contrato en el mercado libre incluye cláusulas de permanencia o servicios adicionales que puedan condicionar el cambio. Asimismo, anima a utilizar el comparador oficial de ofertas de la Cnmc para comprobar si la tarifa contratada es la más competitiva.

Otro de los aspectos que destaca es la importancia de comprender la factura eléctrica. Finalmente, la campaña invita a conocer las comunidades energéticas, que permiten producir y compartir energía renovable entre vecinos, impulsando un modelo de consumo más participativo y eficiente.