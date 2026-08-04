Julio, récord histórico de mes más caluroso de la ciudad de Ourense

Ni un año tardó en pulverizarse el récord de mes más caluroso de la historia de la ciudad de Ourense, teniendo en cuenta la media de las temperaturas máximas. Con una cifra promedio de 35,49ºC (casi cuatro grados más que la media histórica de este mes) superó los 35,35ºC de 2025 y se convierte en el tercer mes desde que hay registros en superar el umbral de los 35 grados de media.

Los días en los que se superaron los 40 grados duplican a los que no se alcanzó la cifra de los 30. Hasta en seis días los termómetros de la ciudad se derritieron por encima de esa barrera, con el pico máximo el 4 de julio, cuando se marcaron 42,6ºC. En cambio, solo en tres ocasiones no se llegaron a los 30 grados, superando en más de la mitad de los días los 35.

Noches tórridas

Las temperaturas récord, no se limitan a las máximas, sino que este junio fue el peor para conciliar el sueño en la ciudad en décadas. Con 17,5ºC de media de las mínimas, se trata del valor más alto en este sentido desde los años 60, estableciéndose el récord en julio de 1964 con 18,6ºC.

Teniendo en cuenta estos elevados valores nocturnos, la temperatura media diaria ascendió a más de 25,2ºC, superando también a agosto de 2025 (24,8ºC).

Junio también al alza

Este julio de récord viene precedido por otro mes en el que las temperaturas fueron mucho más altas de lo normal para la época del año. También con casi cuatro grados más que la cifra habitual para este mes, junio registró una media de las máximas de 32,08ºC (frente a los 28,17 habituales). Este número solo se queda por detrás de los 32,29 de junio del año pasado, alcanzando un pico de 39,6ºC el día 22 de dicho mes. La media de las mínimas también fue especialmente alta, con 15,6ºC, pero el récord de este mes sigue establecido en el 2025 también en este apartado (16,2ºC).

Esta situación pone de manifiesto el cambio climático que está sufriendo de manera especial la provincia, siendo uno de los factores principales de las catastróficas consecuencias medioambientales que está sufriendo el territorio, como la desastrosa ola de incendios del año pasado o los episodios de sequía que ya obligan a muchos concellos a tomar medidas drásticas para la limitación del uso de agua en la vida cotidiana de sus vecinos, especialmente por el crecimiento estacional de la población de muchas aldeas del rural.

Agosto arranca con tregua térmica y algunos chubascos Agosto ha hecho su entrada en la provincia ofreciendo una tregua frente a los episodios de calor extremo. Las primeras jornadas del mes dejan un panorama estival moderado, marcado por un comportamiento térmico dentro de los cánones y una ligera inestabilidad que ayer trajo algunas precipitaciones, situación que se repetirá hoy junto a una bajada de las temperaturas. Los registros de la red confirman que los termómetros se mantienen en valores llevaderos. Durante las tardes del domingo y el lunes, el techo térmico de la provincia se localizó en la comarca de Valdeorras, en la estación de A Portela (Vilamartín), donde se alcanzaron los 33,7 °C. En la ciudad, los mercurios rozaron los 33 °C el domingo y se quedaron en 32,3 °C ayer. En lo que respecta a la evolución para los próximos días, a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde de hoy martes hay probabilidad alta de cielos nublados y chubascos en la provincia, con máximas que apenas llegarán a 30 grados. Esta inestabilidad irá remitiendo a medida que avance la jornada, dando paso a varios días de cielos menos nubosos entre el miércoles y el viernes, con temperaturas máximas que, en todo caso, no superarán valores de 34 °C. De cara al fin de semana, la aproximación de otro centro de bajas presiones desde el Atlántico podría volver a traer precipitaciones.