Dos conservadores de arte junto a la obra de Vincent van Gogh "Chataigniers en fleurs" (Castaños en flor, de 1890).

Una obra de Vincent van Gogh ha batido el récord de venta del artista neerlandés al alcanzar los 173,5 millones de euros (190,4 millones de dólares) en una subasta celebrada este miércoles en Nueva York por la casa Sotheby's. El cuadro, titulado "Castaños en flor", fue terminado en 1890, durante los últimos meses de vida del pintor.

La pintura llevaba casi 60 años sin mostrarse en público y formaba parte de la colección de la familia argentina Blaquier-Arrieta. Su venta estuvo en duda después de que los herederos judíos del editor alemán Samuel Fischer reclamaran la obra y solicitaran la suspensión de la subasta.

Sus descendientes sostenían que Fischer había vendido el cuadro durante la década de 1930 bajo la coacción de la persecución nazi. Sin embargo, tras varias negociaciones, ambas familias alcanzaron un acuerdo cuyos términos no han trascendido y que permitió seguir adelante con la operación.

Sotheby's explicó que las partes habían llegado a una resolución satisfactoria, teniendo en cuenta la historia de la pintura durante la época nazi y el sufrimiento padecido por la familia Fischer durante el Holocausto. Tras la venta, el abogado de los herederos, Gunnar Schnabel, expresó el deseo de que la resolución del caso sirva de aliento a otras familias que sufrieron persecución durante la era nazi.

Otras obras millonarias en la subasta

"Castaños en flor" era la pieza más destacada de la colección Blaquier-Arrieta, formada por obras impresionistas y de arte moderno reunidas por la heredera argentina del sector azucarero Nelly Arrieta de Blaquier y su marido, Carlos Pedro Blaquier.

La subasta también incluyó otras pinturas de gran valor. Entre ellas sobresale "Arlequín", de Paul Cézanne, que alcanzó los 101,2 millones de euros (111 millones de dólares). Se trata de una pieza especialmente singular, al ser la única de la serie de arlequines del artista francés que no se encuentra en un museo.

También se vendió "El Jardín de las Tullerías", de Claude Monet, por 18,4 millones de euros (20,2 millones de dólares). En total, las doce pinturas de la colección Blaquier-Arrieta alcanzaron un precio conjunto de 375,5 millones de euros, equivalentes a casi 412 millones de dólares.