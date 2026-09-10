Un vecino de una villa vecina de Ourense se lleva 400.000 euros en la Bonoloto
PRIMERA CATEGORÍA
La Bonoloto deja un premio de 400.724 euros en una villa gallega tras validar uno de los dos boletos acertantes de primera categoría del sorteo.
El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 10 de septiembre, dejó dos boletos acertantes de primera categoría, con seis aciertos. Cada uno de sus propietarios recibirá un premio de 400.724,44 euros, según informó Loterías y Apuestas del Estado.
Uno de esos boletos premiados fue validado en el Despacho Receptor número 49.475 de Monforte de Lemos, situado en Chantada, 129. El otro acertante de primera categoría selló su apuesta en la Administración de Loterías número 215 de Madrid, situada en Escalona, 11 L-14.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 47, 03, 14, 06, 36 y 33, con el 32 como complementario y el 8 como reintegro.
Un jugoso premio de segunda categoría
Además, hubo un único acertante de segunda categoría (cinco números más el complementario), que se llevará 146.975,20 euros. Este boleto fue validado en un despacho receptor de Huelva.
La recaudación del sorteo ascendió a 2.424.835,50 euros. En tercera categoría, con cinco aciertos, se contabilizaron 77 boletos premiados con 954,38 euros cada uno, mientras que 5.175 acertantes de cuarta categoría recibirán 21,30 euros.
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