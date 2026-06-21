El verano empieza este domingo, 21 de junio, a las 10:24 horas

El verano comenzará este domingo a las 10:24 horas, dando inicio a la estación más larga del año, que se extenderá durante 93,65 días hasta el próximo 23 de septiembre a las 02:05 horas, según ha informado el coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), José Ángel Docobo.

Este inicio de estación llega acompañado de una gran expectación astronómica, ya que Galicia vivirá un eclipse solar total en agosto, un fenómeno que no se registraba en la comunidad desde el 17 de abril de 1912.

El experto recuerda que aquel eclipse de 1912 fue especialmente singular por su brevísima duración de la totalidad, de apenas un segundo, y señala que localidades como Verín y O Barco de Valdeorras (Ourense) ya fueron testigo de aquel episodio histórico.

En esta ocasión, el nuevo eclipse será visible en amplias zonas de Galicia, con especial intensidad en A Mariña de Lugo, donde la fase de totalidad alcanzará aproximadamente un minuto y 45 segundos. En otras localidades como A Coruña, Ferrol o Lugo, la duración oscilará entre un minuto y 16 segundos y un minuto y 28 segundos, mientras que en el sur de la comunidad se reducirá progresivamente, llegando a apenas 20 segundos en el Altar do Sol de Alperiz (Lalín). La línea límite de la totalidad pasará por el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

El fenómeno astronómico comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase de totalidad alrededor de las 20:28 horas y finalizará sobre las 21:20 horas, configurándose como uno de los eventos más destacados del siglo en Galicia, ya que no se repetirá un eclipse similar en el noroeste peninsular hasta dentro de 154 años.

Además, el profesor Docobo apunta que durante el eclipse podrían ser visibles las Perseidas, e incluso coincide con otro fenómeno astronómico relevante: un eclipse casi total de Luna previsto para el 28 de agosto.

La primavera más seca del siglo

Por otro lado, la Universidade de Santiago de Compostela advierte de que la primavera recién finalizada ha sido la más seca en medio siglo en Santiago de Compostela, con solo 83,2 litros por metro cuadrado, muy por debajo de la media habitual de 340 litros, y lejos incluso de la primavera más seca registrada en 1990 (146 litros).