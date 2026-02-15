Versace reescribe su ADN: Pieter Mulier y el arte de reinventar un icono.

En plena ebullición del lujo global, Versace ha movido ficha con audacia: el diseñador belga Pieter Mulier ha sido anunciado como nuevo director creativo de la casa italiana, un nombramiento que entrará en vigor el 1 de julio de 2026 bajo la tutela del Prada Group, propietario de la marca desde finales de 2025.

La noticia ha sacudido la industria con la fuerza de un vestido couture en una pasarela abarrotada. Mulier, conocido por su inteligencia sartorial y su refinada arquitectura del diseño, abandona la cartera creativa de Alaïa, donde ha dejado una huella indeleble desde su llegada en 2021.

Para entender el impacto de este movimiento hay que contextualizarlo: Versace, símbolo por excelencia del maximalismo italiano (glamour audaz, estampados barrocos y sensualidad desinhibida) ha pasado por un periodo de cambios vertiginosos. Tras la salida de Donatella Versace del diseño activo en 2025 y un breve paso de Dario Vitale, la firma necesitaba una visión capaz de equilibrar la herencia con la innovación.

Aquí es donde entra Mulier, un diseñador formado en arquitectura y curtido junto a figuras como Raf Simons en casas como Jil Sander, Dior o Calvin Klein. Su lenguaje estético, marcado por la estructura, la proporción y la sensualidad contenida, ha sido clave para reactivar la relevancia de Alaïa, modernizando su legado sin traicionarlo.

Pero ¿qué significará su llegada a Versace? Más allá de un simple cambio de nombre en los créditos, su fichaje representa una apuesta estratégica por redefinir la identidad de la firma sin diluirla. Según Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace, Mulier puede “desbloquear el potencial de la marca” mediante un diálogo creativo con su historia.

En una industria donde cada decisión creativa se traduce en narrativa cultural, el belga aterriza en Milán con un desafío tan fascinante como complejo: armonizar el espíritu visceral de Versace con una propuesta contemporánea y auténtica. La moda no solo cambia temporadas; ahora también paradigmas. Bajo la batuta de Mulier, la próxima colección promete ser no sólo una declaración de estilo, sino un manifiesto de identidad.

Así comienza un capítulo que podría reconfigurar el mapa del glamour italiano en pleno siglo XXI.