El veto de las redes a menores de 16 años, a debate en el Congreso

La ponencia encargada de elaborar el texto definitivo del proyecto de ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales -que prohibiría el acceso de menores de 16 años a redes sociales- continuará sus trabajos en la Comisión de Justicia del Congreso “en las próximas semanas”, después de que los grupos parlamentarios mantuvieran ayer una nueva reunión para debatir y negociar las enmiendas presentadas a la norma.

Fuentes socialistas señalaron que la ponencia sigue avanzando con el resto de grupos en la elaboración del texto, con la incorporación de las enmiendas planteadas por las formaciones parlamentarias, aunque por el momento no se ha acordado una fecha concreta para concluir los trabajos.

Entre las medidas se encuentra la prohibición de acceso de los menores de 16 años a redes sociales con contenidos dañinos, así como el refuerzo de la persecución de la suplantación de identidad y de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, cuya redacción definitiva los socialistas están negociando con el resto de fuerzas políticas.

Diálogo antes del verano

Los grupos parlamentarios ya se reunieron en ponencia antes del verano, y fuentes del PSOE dijeron entonces que salían “satisfechos” por el “acuerdo entre las formaciones de la mayoría progresista de la Cámara y al haber incorporado las enmiendas y transaccionales socialistas a la nueva ley”.

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Entre las enmiendas registradas, PSOE y Sumar acordaron prohibir el acceso a redes sociales que incluyan “contenidos dañinos para la infancia y adolescencia” a menores de 16 años. En concreto, el texto pone el foco sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, que deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores de edad a contenidos o conductas prejudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados. En cualquier caso, señala que para poder acceder a las plataformas autorizadas por la CNMC, los menores de 16 años deberán contar también con la autorización de sus padres o tutores legales.

A través de enmiendas, los socios de Gobierno también han incorporado a la ley la tipificación en el Código Penal de la manipulación de los algoritmos para amplificar contenido dañino. Así, se convierte en delito que una plataforma y servicios intermediarios utilicen sus algoritmos para amplificar contenidos lesivos, entre otros, los que incitan al suicidio o a la autolesión, los contenidos de abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio. Asimismo, se introduce que los directivos que conozcan ese efecto y no actúen serán penalmente responsables.