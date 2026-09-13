Los viajes del Imserso salen a la venta este lunes con cerca de 880.000 plazas ofertadas

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 comenzarán a comercializarse este lunes, 14 de septiembre, con un total de 879.213 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada. Además, la campaña contará con 7.447 plazas bajo una tarifa plana de 50 euros destinada a pensionistas con menores recursos.

La comercialización se desarrollará inicialmente entre el 14 y el 18 de septiembre, periodo en el que los beneficiarios podrán reservar únicamente los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre, se podrá acceder a las plazas que hayan quedado vacantes en cualquier punto del país, manteniéndose la venta abierta durante el resto de la temporada.

Distribución de destinos y salidas

Del conjunto de plazas ofertadas, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular, el 25,9% a costa insular y el 23,9% restante a turismo de escapada, que abarca circuitos culturales, rutas de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y distintos puntos de Europa. Los primeros desplazamientos se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino de la temporada.

El programa cuenta con más de 4,6 millones de personas acreditadas y mantendrá la opción de viajar con animales de compañía en las modalidades de costa peninsular e insular, un servicio utilizado por 1.066 personas en la campaña 2025-2026.

Tarifa reducida y canales de reserva

La tarifa plana de 50 euros, introducida la pasada edición para favorecer a las rentas más bajas, ofrecerá 7.447 plazas, consolidando una medida que en su primer año alcanzó los 5.221 usuarios, frente a las 523 plazas que se beneficiaron del modelo anterior de descuento del 50%.

Para gestionar las reservas, los usuarios podrán acudir a las plataformas web de Turismo Social y Mundicolor introduciendo el DNI y la clave de acreditación, o acudir directamente a las agencias de viajes autorizadas presentando el documento de identidad.