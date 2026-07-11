La victoria de España sobre el escenario: Antonio Orozco y Ana Mena paran sus conciertos y Aitana celebra con "Superestrella"

El triunfo de España frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vivió en los estadios y frente a las pantallas. También tuvo un protagonismo especial en varios conciertos celebrados esa misma noche, donde la música y el fútbol se unieron para celebrar el pase de La Roja a semifinales.

En Almería, Antonio Orozco adaptó el desarrollo de su espectáculo para que los asistentes pudieran seguir el encuentro en directo antes de retomar su actuación una vez confirmado el triunfo español. La iniciativa convirtió la cita en una auténtica fiesta compartida entre artista y público.

'Merinazo' en directo: "¿Gol de España?"

Ana Mena también quiso estar pendiente de lo que ocurría sobre el césped mientras actuaba. La cantante siguió el partido durante su concierto y, cuando llegó uno de los goles de España, interrumpió momentáneamente la actuación para sumarse a la celebración junto a sus seguidores, desatando la euforia entre los presentes.

La noche dejó otra imagen destacada en Zaragoza. Aitana compartió con su público la alegría por la clasificación de la Selección y convirtió el final de su concierto en un homenaje al combinado nacional. La artista celebró el pase a semifinales con los asistentes y cerró la velada interpretando “Superestrella” con una camiseta de España personalizada.

Una jornada en la que el éxito deportivo de la Selección española trascendió el fútbol y se trasladó también a los escenarios, donde miles de personas celebraron al mismo tiempo la música y el sueño mundialista.