Vídeo | La brutal caía del rapero Delaossa en pleno concierto: "¡Se me ha salido el hombro!"

El rapero malagueño Delaossa vivió este sábado un momento de gran tensión durante su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, al sufrir una aparatosa caída en plena actuación ante miles de espectadores.

El incidente se produjo cuando el artista descendía de una estructura situada a varios metros de altura sobre el escenario. Según se aprecia en las imágenes difundidas, el sistema de sujeción falló, provocando que el músico se precipitara al suelo ante la atónita mirada del público.

A pesar del golpe y de mostrar evidentes molestias en el hombro, Delaossa decidió continuar con el concierto, lo que fue recibido con una ovación por parte de sus seguidores: "Perdonad el tiempo de interrupcion, se me ha salido el hombro y han tenido que ponérmelo, ahora se me ha salido de nuevo", dijo.

Rapero malagueño

Nacido y criado en el barrio malagueño de El Palo, el artista se encuentra inmerso en su gira ‘La Madrugá Tour’, que el próximo 21 de febrero lo llevará al Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga.

Reconocido en 2024 por SUR como Malagueño del Año en la categoría de Cultura, Delaossa publicó en marzo de 2025 su último trabajo, ‘La Madrugá’, un disco que lo consolida como uno de los referentes del rap en español. El álbum debutó directamente en el número dos de ventas y fue, durante su primera semana, el disco en español más reproducido a nivel mundial.