Vídeo | Jorge Cadaval, de los Morancos, vuelve a parodiar el acento gallego: "Chove y chove, carallo"

Luego de varios días de mal tiempo y con grandes probabilidades de que este continúe en toda la península, en el sur ya se comienza a sentir la ausencia del sol. El momento ha sido propicio para que, a pesar de tantas lluvias, también se haga un poco de comedia.

El humorista sevillano, Jorge Cadaval, del dúo Los Morancos, ha publicado un video en sus redes sociales donde bromea con la situación y el gran parecido con Galicia: “Se nos puso otra vez el acento”, dice y pregunta: “¿Cuándo va a salir el sol?”.

Las borrascas consecutivas que han azotado a España en estos días sin duda han dejado el escenario perfecto para que Cadaval saque a relucir nuevamente su acento y asegure que “chove y chove”, sin faltarle la expresión “carallo, es que no para”.

El sevillano aseguró que luego de tanta lluvia la región se ha convertido en “otra provincia de Galicia” y clama a “la virgen de las cuevas” para saber “qué coño está pasando”.

Reacciones al video

El video ha provocado una ola de respuestas positivas y de comentarios alegres donde diferentes usuarios responden con líneas como “Pareces vecino mío, viva Galicia y viva Sevilla”, e incluso afirman que ante tanta tragedia reciente “esto es un soplo de alegría”. “Ole tú. “Viva Galicia y viva Los Morancos”, escriben otros que se divierten con el post del cómico.