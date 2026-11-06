Vídeo | Así es ‘Corazonada’, el anuncio de la Lotería de Navidad 2026

Este viernes se estrenó ‘Corazonada’, el anuncio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026. Una presentación que marca para muchos el inicio de la cuenta atrás para las fiestas y despierta la ilusión por encontrar ese décimo con el que soñar con un premio.

Aunque los décimos de la Lotería de Navidad están a la venta desde el pasado 1 de julio, como sucede cada año, el estreno del anuncio es uno de los momentos más esperados de la campaña navideña.

En esta ocasión, la publicidad sigue la línea de la edición de 2025 y apuesta por situaciones cotidianas con las que busca conectar emocionalmente con los espectadores. El hilo argumental gira en torno a uno de los ámbitos en los que España destaca a nivel internacional: la donación de órganos.

Según los últimos datos disponibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS), España registró 6.300 trasplantes de órganos en el último año.

‘Corazonada’, el anuncio de la Lotería de Navidad 2026

El anuncio comienza con la conversación entre dos mujeres. Una de ellas pregunta por Edu y su situación. La otra, su pareja, responde que todo está bien, mientras de fondo se escuchan los latidos de un corazón.

La historia continúa cuando la pareja de Edu llega a casa y este le comunica que ha recibido la noticia que tanto esperaba: han encontrado un órgano compatible para realizarle un trasplante.

Después de la operación, su vida cambia. Edu comienza a disfrutar de pequeños momentos, prueba alimentos que antes no podía comer y recupera las ganas de hacer cosas. También se muestra más alegre y comparte momentos de complicidad con su pareja, incluso bailando con ella en plena calle.

En esta nueva etapa, las corazonadas se convierten en una guía para sus decisiones, hasta llevarlo a comprar un décimo de la Lotería de Navidad.

Con esta campaña, Loterías y Apuestas del Estado pone el foco en la importancia de la donación de órganos y en las segundas oportunidades que puede ofrecer. Un mensaje de esperanza que conecta con la ilusión propia del sorteo y con las ganas de que la suerte también acompañe estas Navidades.