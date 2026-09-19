Vídeo | Descubren en Bolivia el tilcayo, una nueva especie de gato salvaje, tras más de un siglo

El "Leopardus tilcayo" es una nueva especie de gato salvaje identificada en Bolivia.

El pequeño felino habita en los bosques de Los Yungas, una región montañosa situada al noreste de La Paz (Bolivia). Su aspecto, similar al de otros pequeños gatos salvajes de América Central y del Sur, hizo que durante años pasara desapercibido y fuese confundido incluso con un gato doméstico.

La nueva especie mide alrededor de 45-46 centímetros y pesa unos 1,4 kilos. Su pelaje presenta manchas, aunque se diferencia de otros felinos estrechamente emparentados, como las oncillas, por tener manchas de mayor tamaño, una cola más larga y delgada y una tonalidad general más apagada.

El estudio, publicado en la revista científica Current Biology, ha permitido distinguir al Leopardus tilcayo de sus parientes mediante la secuenciación completa de su genoma. Los investigadores analizaron muestras de ejemplares vivos y también material genético procedente de animales conservados en museos de Europa y Estados Unidos.

El "Leopardus tilcayo" es una nueva especie de gato salvaje identificada en Bolivia que pesa apenas 1,4 kilos y mide entre 45 y 46 centímetros de longitud. | National Geographic

Solo se conoce un ejemplar vivo

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es que solo existe un ejemplar vivo conocido de la nueva especie. Se trata de un macho de unos diez años que permanece en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia.

El animal, apodado Tigrino, había sido encontrado años atrás por un habitante de la zona, que inicialmente pensó que se trataba de un gato doméstico. Cuando creció y mostró un comportamiento diferente, fue llevado al santuario, donde continúa actualmente.

La investigadora boliviana Paola Nogales-Ascarrunz reparó en sus características mientras colaboraba como voluntaria en el centro. A partir de ahí comenzó una investigación junto a científicos especializados en genética y conservación para determinar qué tipo de felino era.

También se ha documentado una hembra de la especie. El animal fue rescatado después de sufrir una agresión en una comunidad y posteriormente fue liberado en su hábitat natural. Los investigadores creen que pueden existir más ejemplares en libertad, aunque todavía no han podido determinar cuántos.

El ADN revela más especies de gatos tigre

El descubrimiento del tilcayo ha permitido además revisar la clasificación de los llamados gatos tigre, un grupo de pequeños felinos moteados que se distribuyen por América Central y del Sur.

El nuevo felino pesa apenas 1,4 kilos y mide entre 45 y 46 centímetros de longitud. | National Geographic

Los análisis genéticos indican que animales que hasta ahora se consideraban pertenecientes a un mismo grupo corresponden en realidad a varias especies diferenciadas. El estudio valida otras cuatro especies del género Leopardus y también identifica una nueva subespecie en los Yungas de Perú.

Los científicos consideran que estos felinos han resultado especialmente difíciles de clasificar debido a su enorme parecido físico y a la escasez de ejemplares disponibles para su estudio.

El hallazgo demuestra además que todavía existen especies de mamíferos desconocidas para la ciencia, incluso entre animales de pequeño tamaño y aparentemente conocidos.

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Una especie que podría estar amenazada

Ahora, el objetivo de los investigadores es averiguar dónde vive el tilcayo, cuántos ejemplares existen y cómo se comporta en libertad. Para ello se están instalando cámaras trampa en diferentes puntos de los bosques de Los Yungas.

La investigación resulta especialmente relevante por las amenazas que afectan a esta zona de Bolivia. La deforestación y la actividad minera están transformando parte de su hábitat, mientras que los gatos tigre son considerados un grupo vulnerable.

Al no existir todavía información suficiente sobre la población y distribución del Leopardus tilcayo, los científicos todavía no han podido establecer con precisión su estado de conservación. Conocer primero dónde se encuentra y cuántos ejemplares sobreviven será clave para determinar el nivel de protección que necesita.