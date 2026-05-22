Vídeo | Un hombre acusa a los astronautas de Artemis II de no haber ido al espacio: "Dejad de mentir"

Los integrantes de la misión Artemis II de la NASA han vivido un tenso episodio en el Capitolio de Estados Unidos tras ser increpados por un hombre que los acusó de participar en una "operación psicológica". Pese a los ataques verbales de corte conspiranoico, los astronautas —que recientemente hicieron historia al orbitar la Luna— mantuvieron la compostura en todo momento.

El incidente se produjo durante una visita oficial de los cuatro astronautas al Capitolio, donde tenían previsto reunirse con diversos dirigentes estadounidenses. Según los vídeos difundidos en redes sociales, un individuo los abordó en los pasillos al grito de "dejad de mentir" y "nunca fuisteis al espacio", asegurando que podía "ver a través de sus mentiras".

El agresor verbal, que acusó a los tripulantes de liderar una "operación psicológica" fallida para engañar a la ciudadanía, también incluyó proclamas religiosas e"n su discurso. El hombre les instó a "seguir a Jesús" y a "arrepentirse ante Dios", bajo la premisa de que "Dios los está vigilando". Ante la gravedad de las acusaciones, los miembros de Artemis optaron por ignorar las provocaciones y continuar su avance por el edificio con total calma y profesionalidad.

Este grupo de astronautas es el rostro de uno de los mayores hitos de la exploración espacial de esta década. La misión Artemis II fue el primer vuelo tripulado del programa de la NASA, completando un viaje de diez días alrededor de la Luna. Durante la travesía, la tripulación sobrevoló la cara oculta del satélite y batió el récord de los seres humanos que han viajado más lejos en el espacio, un paso fundamental para el futuro establecimiento de bases lunares y la próxima conquista de Marte.