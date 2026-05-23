Vídeo | Así fue el lanzamiento de la Starship V3 de Elon Musk: el megacohete clave para volver a la Luna con la NASA

SpaceX ha dado un nuevo paso en su ambicioso programa espacial con el estreno de la Starship de tercera generación (V3), el cohete con el que Estados Unidos aspira a regresar a la Luna bajo el programa Artemis de la NASA. El lanzamiento tuvo lugar este viernes desde la base de Starbase, en Texas, en el duodécimo vuelo de prueba del sistema.

La misión, sin embargo, no estuvo exenta de incidencias: varios motores fallaron durante el vuelo, lo que volvió a poner de relieve que el sistema aún necesita mejoras antes de poder ser utilizado en misiones tripuladas.

Un vuelo de prueba con luces y sombras

El cohete, formado por el propulsor Super Heavy V3 y la nave Starship, logró despegar con éxito tras un intento fallido previo por problemas en la torre de lanzamiento. Minutos después, ambas etapas se separaron correctamente y la nave completó una órbita parcial alrededor de la Tierra.

Durante la misión, Starship desplegó satélites de prueba, en una demostración de su potencial para futuras operaciones comerciales. Posteriormente, realizó una reentrada controlada y amerizó en el océano Índico, mientras el propulsor cayó en el golfo de México.

A pesar de este avance, la misión dejó un balance mixto: uno de los motores no logró reencenderse en el espacio y otros fallos técnicos evidencian que el sistema todavía está en fase de desarrollo.

La apuesta de SpaceX para la Luna y Marte

SpaceX considera esta nueva versión como un paso decisivo en la evolución de su cohete más grande y potente hasta la fecha, diseñado para misiones de gran carga y vuelos interplanetarios.

El objetivo final es claro: desarrollar una nave capaz de transportar astronautas en las futuras misiones Artemis, con las que la NASA prevé volver a la Luna en los próximos años. La agencia espacial estadounidense mantiene su objetivo de alunizaje tripulado en 2028, en plena carrera con China.

Un programa aún en construcción

De las doce pruebas realizadas hasta ahora, solo la mitad han sido completamente exitosas, lo que refleja la complejidad del proyecto. El desarrollo de Starship sigue siendo clave tanto para los planes de la NASA como para las aspiraciones de SpaceX en la exploración de Marte.

El propio Elon Musk ha defendido el progreso del programa como un “paso esencial” hacia una nueva era de viajes espaciales reutilizables, aunque los expertos advierten de que todavía quedan importantes desafíos técnicos por resolver.