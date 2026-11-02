Vídeo | Mariah Carey adelanta la Navidad 54 días rompiendo el hielo con su mítico "It's time!"

La Navidad se adelanta este año 54 días. Aunque todavía faltan casi dos meses para el 25 de diciembre, Mariah Carey ya ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a la temporada navideña con su tradicional vídeo de "It's time!", una cita que se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales.

La cantante estadounidense ha vuelto a cumplir con su particular tradición este domingo 1 de noviembre, justo después de Halloween. Su esperado anuncio ha vuelto a circular por plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios celebran el regreso de la artista y de la canción que se ha convertido en un clásico de estas fechas: "All I Want for Christmas Is You".

Este año, Carey ha sorprendido con una introducción diferente. En lugar de comenzar directamente con la estética navideña, el vídeo arranca con una imagen mucho más oscura y una referencia a su faceta más vinculada al rock. La artista aparece vestida de negro en Nueva York mientras interpreta "Hermit", una canción de Someone's Ugly Daughter, álbum de 1995 que grabó bajo el pseudónimo Chick.

Sin embargo, el ambiente cambia cuando llega la medianoche. La cantante pronuncia su ya famoso "It's time!" y la escena se transforma en un paisaje invernal. Carey abandona el estilismo oscuro para lucir un mono rojo de lentejuelas y termina coronando un gigantesco árbol de Navidad.

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54 días para Navidad

Con este anuncio, Mariah Carey vuelve a marcar el calendario festivo mucho antes de diciembre. Desde este 2 de noviembre hasta el día de Navidad quedan 54 días, un periodo en el que su canción volverá a sonar en comercios, emisoras y listas musicales de todo el mundo.

"All I Want for Christmas Is You", publicada en 1994, se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la música navideña y regresa cada año a las listas de éxitos internacionales. Una vez más, la artista ha conseguido que Halloween quede atrás y que la cuenta atrás para Navidad comience antes de tiempo.