Verín abre la inscripción para su Feria de Navidad

El Concello de Verín ha abierto el plazo de inscripción para los expositores que deseen participar en la Feria de Navidad de 2026, que tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en la Praza Maior. El recinto permanecerá abierto al público de 11,00 a 14,00 y de 16,30 a 21,00 horas durante las cuatro jornadas.

Esta convocatoria está dirigida a profesionales y talleres de artesanía, maestros artesanos y empresas del sector agroalimentario que cumplan con los requisitos establecidos en las bases. Las propuestas deberán estar ambientadas en la temática navideña; esto se aplica tanto a los productos como a su presentación y a la decoración de los puestos, aspecto este último que correrá a cargo de los expositores.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 12 de noviembre de 2026, si bien dicho periodo podrá prorrogarse en caso de que queden plazas disponibles. La inscripción deberá formalizarse mediante el formulario normalizado titulado “Solicitud de participación en la Feria de Navidad 2026”, disponible en la sede electrónica del Concello de Verín, junto con la documentación exigida para cada sector específico. Excepcionalmente, aquellas personas que no estén legalmente obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos podrán presentar su solicitud de forma presencial en la Oficina de Registro, en la planta baja del Concello.

Precio

El precio de la inscripción es de 60 euros por expositor y espacio asignado para la duración de los cuatro días. Una vez notificada la aceptación provisional, los solicitantes seleccionados dispondrán de tres días hábiles para realizar el pago y enviar el comprobante correspondiente a los organizadores.

La feria ofrecerá dos tipos de espacios expositivos: pequeñas casetas de madera de 2,60 por 2,40 metros y puestos de 3 por 3 metros; ambos incluyen instalación eléctrica, iluminación y señalización. Los solicitantes deberán indicar su preferencia, la cual se atenderá según la disponibilidad y una vez efectuado el pago. Cada participante es responsable de aportar el mobiliario necesario para exponer sus productos y deberá mantener su puesto abierto durante los cuatro días, respetando el horario de funcionamiento establecido.