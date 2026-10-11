Vídeo | Un hombre muere tras entrar en el espacio de un tigre en un zoo de Inglaterra

Un hombre ha muerto tras entrar en el recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, un parque de animales situado en el norte de Inglaterra. El suceso ocurrió este sábado, 10 de octubre, cuando uno de los animales atacó al hombre dentro de la jaula, que sufrió heridas graves. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, fue declarado muerto en el lugar.

La Policía de South Yorkshire recibió el aviso alrededor de las 13,35 horas, después de que se alertase de que un hombre había accedido al espacio reservado a los felinos. Los agentes confirmaron posteriormente el fallecimiento y señalaron que la familia de la víctima ya había sido informada y recibía apoyo especializado.

En el vídeo se puede apreciar al hombre recibiendo zarpazos y mordiscos del animal, heridas que le causaron la muerte.

Tras el incidente, las instalaciones fueron evacuadas y el parque anunció su cierre mientras se desarrollaban las actuaciones de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias, un helicóptero medicalizado y un médico, según los servicios de ambulancias de Yorkshire.

La policía confirmó que el tigre no sufrió lesiones y permaneció dentro del recinto después del ataque. Asimismo, indicó que no existía un riesgo generalizado para el resto de los visitantes.

El parque, por su parte, aseguró que había activado de inmediato sus protocolos de emergencia y que colaboraba con las autoridades para esclarecer las circunstancias del suceso.

Un recinto diseñado para observar a los tigres

El incidente tuvo lugar en el espacio conocido como Land of the Tigers, una zona inaugurada en 2011 en el Yorkshire Wildlife Park, que abrió sus puertas en 2009. El recinto alberga tigres de Amur, también conocidos como tigres siberianos, una subespecie amenazada.

Las instalaciones cuentan con una pasarela elevada de unos 300 metros que permite a los visitantes observar a los animales en un entorno diseñado para reproducir parte de su hábitat natural.

La investigación continúa abierta para determinar cómo se produjo el acceso del hombre al recinto y las circunstancias exactas del ataque.