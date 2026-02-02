Vídeo | Rafa Durán responde por segundo año a Jorge Cadaval en "andalego": "¡Qué pasa 'miña arma'!'"

El humorista gallego Rafa Durán ha vuelto a responder a Jorge Cadaval, de Los Morancos, por segundo año consecutivo, después de que el cómico sevillano publicase un nuevo vídeo imitando el acento gallego a raíz de las lluvias caídas en Sevilla.

En el vídeo de Cadaval, grabado en la capital andaluza, el humorista bromea con que la ciudad “ya parece Galicia”, exagerando el acento y repitiendo expresiones como: “Chove, chove e non para, carallo”, en una parodia que recuerda a la que ya realizó el año pasado en circunstancias similares.

La réplica ha llegado esta vez desde la costa de Baiona, donde Rafa Durán ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram contestando directamente a Cadaval. En él, Durán juega a la inversa: se dirige al sevillano mezclando gallego con un marcado acento andaluz, en un tono claramente humorístico, diciendo frases como: "Que pasa Xurxo, que pasa miña arma, compañeiro que te vexo un pouquiño ata o carallo da choiva, pero escoita, eso son catro pingueiras 'de na' ".

"Aquí en agosto en Galicia é una quincena das boas, non che digo máis" apuntilla el cómico, y aprovecha el lugar en el que se encuentra para lanzar un chiste, "aí terías o Guadalquivir un pouquiño mais picado do normal", refiriendose al Océano Atlántico y "a Virxe non é do Rocío e da Rocha e aquí saiu da cova para ver o sol", señalando a la estatua de dicha virgen que hay en Baiona.

"Mira, Pontevedra, acaba de saír o sol e xa se nos pon o corpo flamenco, bueno aquí pónsenos muiñeiro, xa nos sentimos do sur", continuaba Durán y remataba con un "e agora marcho porque teño que marchar, e se chove que chova, non vos preocupar que iso escampa" mientras suena de fondo 'Fai un sol de carallo', de Os Resentidos.

Han sido precisamente los comentarios de la publicación los que han bautizado el estilo del vídeo como "andagalego" o "gallaluz", celebrando la mezcla de acentos y la complicidad entre ambos cómicos. La mayoría de reacciones aplauden el tono desenfadado de la respuesta y la retranca de Durán, destacando que se trata de un intercambio humorístico sin malicia, convertido ya en tradición cada vez que la lluvia llega al sur.