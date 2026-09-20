Vídeo | Rescatan en helicóptero a una vaca atrapada en una zona encharcada de Madrid
EN RASCAFRÍA
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid y los Agentes Forestales rescatan a una vaca atrapada en Rascafría tras varias horas de trabajo y una maniobra con helicóptero.
Una vaca que había quedado atrapada en una zona encharcada de Rascafría, en la Comunidad de Madrid, tuvo que ser rescatada en helicóptero después de que los equipos de emergencia trabajasen durante varias horas para liberarla.
El animal se encontraba empanzado en la Cancha de las Cerradillas, sin posibilidad de salir por sus propios medios. La situación hizo necesaria la intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, a través del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), y de los Agentes Forestales.
Un rescate de varias horas con ayuda de un helicóptero
Los efectivos desplegados en la zona trabajaron para liberar a la vaca y sacarla del terreno encharcado. Debido a las dificultades de acceso, finalmente recurrieron a una maniobra de izado mediante helicóptero.
La operación permitió elevar al animal y trasladarlo fuera del lugar en el que había quedado atrapado, poniendo fin a un rescate que se prolongó durante varias horas.
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