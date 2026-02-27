Vídeo | Así suena 'Titi me pregunto' de Bad Bunny a los Shakespeare por José Sacristán

José Sacristán durante una obra de teatro y Bad Bunny durante el espectáculo de la Super Bowl.

¿Alguna vez te habías preguntado cómo sonarían los éxitos del momento interpretados en clave shakespeareana? Esta situación parece tener ya respuesta y el encargo de darla fue José Sacristán.

Uno de los rostros más reconocidos del teatro español y ganador del Goya en 2012 a mejor actor por ‘El muerto y ser feliz’ interpretó el éxito del cantante puertoriqueño, Bad Bunny, ‘ Titi me preguntó’ como mandan los cánones de la dramaturgia.

La escena se produjo en el programa Al Margen de Todo de RTVE presentado por el cómico, Dani Rovira; cuando el malagueño preguntó a Sacristán si podría interpretar unas letras de una canción.

Rovira quiso escuchar en una de las voces más envidiadas y reconocidas del teatro español como suena una canción que fue cantada por más de 70.000 personas en el pasado Superbowl.

“Me gustaría que con esa voz tan característica tuya tan envidiada por los actores de este país nos la declames”

Sacristán accedió no sin antes preguntar a quién correspondían las letras, generando un poco de incomodidad en el presentador que con la boca pequeña respondió creo que a Bad Bunny. Antes de comenzar el actor español preguntó si debía entonarlo como Shakespeare o León Felipe.

Una vez preparado, se hizo el silencio y Sacristán convirtió una canción de reggaeton en un texto digno de las mejores obras clásicas llenándolo de entonaciones, silencios y fuerza ante las risas y asombro del público presente.