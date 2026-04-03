Vídeo | Tiger Woods afirma estar hablando con Donald Trump tras su accidente

El pasado viernes, 27 de marzo, Tiger Woods fue detenido en Florida tras conducir su vehículo bajo los efectos de alguna sustancia. Las imágenes que se difundieron muestran al golfista en un estado algo perjudicado.

Las primeras informaciones indicaron que pese a dar negativo en el control de alcoholemia, Woods se negó a realizarse un examen de orina para que la policía pudiera determinar bajo qué sustancia estaba intoxicado mientras conducía el vehículo.

El golfista de 50 años y ganador de 15 grandes provocó un accidente por lo que fue detenido.

Llamada de teléfono con Donald Trump

Una semana después se dieron a conocer las primeras imágenes tras ser detenido por la policía.

Se puede ver como en un momento, Tiger Woods se aleja de la patrulla policial para realizar una llamada de teléfono. A su regreso se puede observar al policía solicitándole que se acerque con ellos.

Ante esto, el golfista accede mientras comenta “estaba hablando con el presidente”. Recordar que actualmente Woods es pareja de Vanessa Trump, ex mujer de Donald Trump Jr.

El propio Donald Trump reconoció en la semana que Woods había hablado con él cuando sucedió el accidente. “Está pasando por algunas dificultades. Es un amigo muy cercano mío, es una persona increíble, un hombre increíble", respondió el presidente de Estados Unidos cuando fue preguntado durante la semana por su relación con Woods.

Tras esa conversación se le colocaron las esposas y lo subieron al coche patrulla donde se le ve con gestos de dolor y bajo los efectos de una sustancia.

Durante el registro a la furgoneta implicada en el accidente, propiedad del ganador de 15 grandes, se encontraron dos pastillas de hidrocodona, un opioide recetado que se utiliza para tratar el dolor intenso.

En los últimos años Woods ha estado experimentando fuertes dolores musculares haciendo creíble la noticia de tomar opioides para evitar el dolor.