Tiger Woods, implicado en un accidente de tráfico con varios coches volcados

Tiger Woods sigue con la vista un golpe en el Campeonato de la PGA. (Foto: EFE)

El golfista Tiger Woods ha sufrido un accidente de tráfico en Florida, según WPTV y TMZ.

Por el momento se desconoce la gravedad del siniestro y si el golfista ha sufrido algún tipo de daño.

Según medios de Estados Unidos, habría al menos dos coches implicados, con al menos uno de ellos volcado.