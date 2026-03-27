Tiger Woods, implicado en un accidente de tráfico con varios coches volcados

Sucesos

Los hechos han tenido lugar en Florida

Tiger Woods sigue con la vista un golpe en el Campeonato de la PGA. (Foto: EFE)
Tiger Woods sigue con la vista un golpe en el Campeonato de la PGA. (Foto: EFE)

El golfista Tiger Woods ha sufrido un accidente de tráfico en Florida, según WPTV y TMZ.

Por el momento se desconoce la gravedad del siniestro y si el golfista ha sufrido algún tipo de daño. 

Según medios de Estados Unidos, habría al menos dos coches implicados, con al menos uno de ellos volcado.

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