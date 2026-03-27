Tiger Woods, implicado en un accidente de tráfico con varios coches volcados
Sucesos
Los hechos han tenido lugar en Florida
El golfista Tiger Woods ha sufrido un accidente de tráfico en Florida, según WPTV y TMZ.
Por el momento se desconoce la gravedad del siniestro y si el golfista ha sufrido algún tipo de daño.
Según medios de Estados Unidos, habría al menos dos coches implicados, con al menos uno de ellos volcado.
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