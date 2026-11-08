Vídeos | El árbol de Navidad del Rockefeller Center llega a Nueva York

El famoso árbol del Rockefeller Center ha llegado a Manhattan y ya está instalado en la emblemática plaza de Nueva York.

La Navidad ya empieza a tomar forma en Nueva York. El famoso árbol del Rockefeller Center ha llegado a Manhattan y ya está instalado en la emblemática plaza, donde se convertirá, un año más, en uno de los grandes protagonistas de las celebraciones navideñas de la ciudad.

El ejemplar, una picea de Noruega de 23 metros de altura, 11 toneladas de peso y unos 15 metros de anchura, procede de West Edmeston, una pequeña localidad del norte del estado de Nueva York. Para llegar hasta su destino recorrió más de 320 kilómetros en un transporte especial.

El árbol fue talado el jueves y trasladado sobre un remolque de 30 metros de longitud. Su llegada a Rockefeller Center se produjo este sábado por la mañana, poco después de las 7:30 horas, ante la expectación de cientos de personas que se acercaron para presenciar el momento.

Un árbol elegido hace seis años

Detrás de la selección del abeto está Erik Pauzé, jardinero jefe del Rockefeller Center, que lleva más de tres décadas encargado de encontrar el árbol que presidirá las fiestas navideñas.

Según explicó al programa Today de NBC, descubrió este ejemplar en 2020, cuando su forma llamó su atención. Sin embargo, esperó varios años antes de contactar con su propietaria, Rebecca Decker, que vive en West Edmeston junto a su familia.

La propuesta sorprendió a la mujer, que inicialmente pensó que Pauzé estaba bromeando cuando se interesó por el árbol que llevaba más de 75 años formando parte de su propiedad.

Más de 50.000 luces LED y una estrella de Swarovski

Una vez instalado, el abeto permanecerá cubierto por andamios durante las próximas semanas mientras los operarios trabajan en su decoración. El árbol contará con más de 50.000 luces LED, distribuidas a lo largo de unos ocho kilómetros de cable.

En la parte superior volverá a lucir la conocida estrella de Swarovski, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018. La pieza pesa alrededor de 408 kilos y está cubierta por tres millones de cristales repartidos en 70 puntas.

El encendido del árbol será el 2 de diciembre

La tradicional ceremonia de iluminación del Rockefeller Center tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre de 2026. El espectáculo comenzará a las 19:00 horas y se prolongará hasta las 22:00 horas, cuando se encenderán oficialmente las luces del abeto.

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La cita, una de las más esperadas de la Navidad neoyorquina, reúne cada año a miles de personas en los alrededores de la plaza y cuenta con actuaciones musicales y la participación de distintos artistas. La ceremonia se retransmitirá en directo a través de NBC y Peacock.

Tras el encendido, el árbol permanecerá iluminado hasta principios de enero de 2027, cuando será retirado. Como marca la tradición, su madera se donará a Habitat for Humanity, una organización dedicada a facilitar el acceso a viviendas asequibles.

La Navidad de este año tendrá, además, un significado especial para Rockefeller Center, que celebra el 90 aniversario de su pista de patinaje sobre hielo, otro de los grandes atractivos invernales de Manhattan.