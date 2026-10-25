Vídeos | Armenia gana Eurovisión Junior 2026 y España logra la segunda posición con Lucas Paulano

Naré, representante de Armenia, y Lucas Paulano, de España, durante sus actuaciones en Eurovisión Junior 2026, en la que ambos países lograron la primera y segunda posición, respectivamente.

Armenia se ha proclamado ganadora de Eurovisión Junior 2026 con la canción ‘BOO!’, interpretada por Naré, en la final celebrada este sábado en Malta. La candidatura armenia ha conseguido 202 puntos, frente a los 184 de España, que ha terminado en segunda posición con Lucas Paulano y su tema "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)".

La clasificación se decidió tras las votaciones del jurado profesional y del público, en una final muy reñida hasta los últimos momentos. España se mantuvo entre las candidaturas mejor valoradas y rozó la victoria, pero finalmente quedó a 18 puntos de Armenia.

España se queda a las puertas de la victoria

La actuación de Lucas Paulano permitió a España firmar un destacado resultado en esta edición del certamen infantil europeo. El cantante, de diez años y natural de Jaén, actuó en último lugar y defendió una balada con la que destacó por la potencia de su voz. Su interpretación recibió una ovación y mantuvo las opciones españolas de victoria hasta el desenlace de las votaciones.

España terminó segunda en la votación del jurado profesional, con 108 puntos, y tercera en la votación online, con 76 puntos. La suma de ambas puntuaciones dejó a Lucas a las puertas del triunfo en una edición que reunió a 16 países en Malta.

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El joven artista ya era conocido por el público antes de su participación en Eurovisión Junior. En 2025 ganó "La Voz Kids", donde formó parte del equipo del cantante colombiano Manuel Turizo. Tras el concurso, participó en tres conciertos de la gira española del artista y publicó su primera canción, "Todo sigue igual", en diciembre de ese mismo año.

La gala estuvo conducida por Gaia Cauchi, Destiny Chukunyere y Keane Cutajar. Además de las actuaciones individuales, los 16 participantes se reunieron sobre el escenario para interpretar ‘"Join The Festa", la canción grupal de esta edición.